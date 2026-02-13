Medicul prezent la autopsia lui Epstein susține că acesta a fost strangulat și nu s-a sinucis

Moartea pedofilului condamnat a fost declarată oficial sinucidere după ce a fost găsit spânzurat în celula sa din închisoarea din New York, pe 10 august 2019.

Epstein era în așteptarea procesului pentru acuzații de trafic sexual când ofițerii l-au găsit spânzurat de marginea patului din celula sa la ora 6:30 dimineața, conform Ladbible.

Dr. Michael Baden cere redeschiderea anchetei

Dr. Michael Baden, care a fost observator în numele moștenitorilor lui Epstein, solicită acum o nouă anchetă în urma ultimei publicări a dosarelor.

„Părerea mea este că moartea sa a fost cauzată cel mai probabil de presiunea strangulării, mai degrabă decât de spânzurare”, a declarat medicul legist pentru The Telegraph.

Cunoscut pentru munca sa de investigare a deceselor de mare amploare, medicul american dă vina pe o serie de factori, printre care și faptul că gardienii de serviciu, care aveau obligația de a-l verifica pe Epstein la fiecare 30 de minute, nu au făcut acest lucru.

Nereguli în supravegherea din închisoare

Au existat chiar semne de întrebare cu privire la motivul pentru care cele două camere de lângă celula sa nu funcționau sau nu au înregistrat nimic.

Înregistrările CCTV din noaptea în care Epstein a murit aveau, de asemenea, un „minut lipsă” între ora 23:58 și 58 de secunde și ora 00:00.

Autopsia, pusă sub semnul întrebării

În ultima versiune a dosarului se află o versiune redactată a autopsiei lui Epstein, după cum a spus dr. Baden:

„Nu am văzut nicio dovadă a unei investigații suplimentare, nimic care să indice o investigație suplimentară asupra cauzei morții. Diagnosticul a fost pus la câteva zile după ce a fost stabilită prima cauză a morții”.

În 2019, el a declarat pentru Fox News că „dovezile indică mai degrabă o crimă decât o sinucidere”.

„Aceasta era părerea mea la momentul respectiv și o susțin în continuare”, a declarat el pentru The Telegraph.

Leziunile, incompatibile cu spânzurarea?

„Rezultatele autopsiei sunt mult mai compatibile cu o leziune prin strângere cauzată de strangulare criminală decât cu o sinucidere prin spânzurare”, mai spune dr. Baden.

De remarcat este faptul că, ulterior, s-a stabilit că ștreangul confecționat dintr-un cearșaf portocaliu nu a fost cel folosit în moartea lui Epstein.

Dr. Baden a declarat: „Chiar și în cazul unei singure fracturi, trebuie să investigăm posibilitatea unei omucideri. Două fracturi justifică cu siguranță o investigație completă. Concluziile din manuale nu menționează aceste fracturi, și nici eu nu le-am văzut.â”.

Explicând de ce „ștreangul nu se potrivea cu [leziunea]”, el a adăugat: „Nu era neted ca cearșaful, urmele [de pe gâtul lui Epstein] ar fi necesitat un alt tip de material”, a spus el.

Reacția autorităților americane

În ansamblu, dr. Baden consideră că dovezi cruciale au fost pierdute din cauza greșelilor și a lipsei de atenție în manipularea cadavrului lui Epstein.

FBI și Departamentul de Justiție al lui Donald Trump, între timp, afirmă că nu există dovezi că Epstein a fost ucis.