Structura anului școlar 2026-2027, avizată de Ministerul Educației. NU se renunță la „Școala altfel" și „Săptămâna verde" - Foto cu calendarul
Data actualizării: 11:28 12 Feb 2026 | Data publicării: 11:14 12 Feb 2026

Structura anului școlar 2026-2027, avizată de Ministerul Educației. NU se renunță la „Școala altfel” și „Săptămâna verde” - Foto cu calendarul
Autor: Doinița Manic

imagine cu o profesoară și mai mulți elevi Ministerul Educației nu e de acord cu începerea anului școlar în 15 septembrie. Sursa foto: Freepik.com

Forma finală a structurii anului școlar 2026-2027 a fost avizată de Ministerul Educației.

Ministerul Educației anunță că a avizat forma finală a structurii anului școlar 2026-2027. Acesta va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Nu se renunță la programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, iar cursurile nu vor începe cu o săptămână mai târziu, deși au existat propuneri în acest sens.

"Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027. Până la data de 1 aprilie 2026 fiecare unitate de învățământ va comunica elevilor și părinților săptămâna de vacanță aleasă la nivel de județ.

De ce Ministerul Educației nu e de acord cu începerea anului școlar în 15 septembrie

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Important:

Referitor la propunerile de începere a anului școlar în 15 septembrie, cu încheierea acestuia în 15 iunie, respectiv de eliminare/comasare a Programelor Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”:

  • eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora;
  • începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului școlar (25 iunie, față de 18 iunie), ceea ce are drept consecință decalarea cu o săptămână a examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat 2027).

Considerăm că este în interesul superior al copilului ca probele scrise ale examenelor să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare (admiterea la liceu, pentru absolvenții clasei a VIII-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenții clasei a XII-a).

De ce s-a decis păstrarea Programelor Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

În ceea ce privește decizia de a menține Programele Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, aceasta este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite, desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile.

Facem un apel către unitățile de învățământ să valorifice aceste oportunități în beneficiul copiilor și al întregii comunități educaționale – activitățile care pot fi organizate în cadrul acestor programe pot fi un sprijin real nu doar pentru învățarea în contexte nonformale și dezvoltarea socioemoțională a copiilor, ci și pentru întărirea parteneriatului școală, părinți și comunitate.

Ordinul care aprobă structura anului școlar 2026-2027 va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Educației.

structura anului scolar
ministerul educatiei
scoala altfel
saptamana verde
elevi
examene
