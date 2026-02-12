Incendiu la o instalație militară în Rusia, după un atac cu rachete

Un atac cu rachete a provocat un incendiu în cursul nopţii de miercuri spre joi la o instalaţie militară din sudul Rusiei, determinând autorităţile să evacueze locuitorii unui sat din apropiere, a afirmat guvernatorul regional, Andrei Botcearov, notează AFP.

Atac în Volgograd

„Unităţile de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete care viza teritoriul regiunii Volgograd”, a declarat guvernatorul pe Telegram.

„Un incendiu a izbucnit în urma căderii de resturi pe terenul unei instalaţii a Ministerului Apărării din apropierea satului Kotluban”, a adăugat el.

Kotluban, Volgograd region of Russia.



Fire Point's Flamingo missiles attacked the warehouses of General Directorate of Missiles and Artillery.



Local authorities confirmed fire, detonation and evacuation from sites. pic.twitter.com/SqD4baElsK — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 12, 2026

Botcearov a precizat că nu s-au înregistrat victime în rândul civililor, dar locuitorii satului sunt evacuaţi „pentru a proteja populaţia civilă de riscul detonărilor în timpul stingerii incendiului”.

El nu a precizat originea atacului.

Ca răspuns la bombardamentele ruseşti de pe teritoriul său din ultimii patru ani, Ucraina trimite drone în fiecare noapte în direcţia Rusiei, vizând în special infrastructurile energetice.

În regiunea Tambov (centru), guvernatorul Evgheni Pervişev a raportat un atac cu drone ucrainene care a avariat o academie militară ai cărei studenţi au fost evacuaţi din căminul lor la un spital din apropiere, notează Agerpres.

