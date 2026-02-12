€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Incendiu la o instalație militară în Rusia, după un atac cu rachete
Data publicării: 08:35 12 Feb 2026

Incendiu la o instalație militară în Rusia, după un atac cu rachete
Autor: Iulia Horovei

atac drone rachete Atac în Volgograd, Rusia. Sursa foto: X

Un atac cu rachete a provocat un incendiu, în cursul nopţii de miercuri spre joi, la o instalaţie militară din sudul Rusiei, mai multe persoane fiind evacuate.

Un atac cu rachete a provocat un incendiu în cursul nopţii de miercuri spre joi la o instalaţie militară din sudul Rusiei, determinând autorităţile să evacueze locuitorii unui sat din apropiere, a afirmat guvernatorul regional, Andrei Botcearov, notează AFP.

Atac în Volgograd

„Unităţile de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete care viza teritoriul regiunii Volgograd”, a declarat guvernatorul pe Telegram.

„Un incendiu a izbucnit în urma căderii de resturi pe terenul unei instalaţii a Ministerului Apărării din apropierea satului Kotluban”, a adăugat el.

 

Botcearov a precizat că nu s-au înregistrat victime în rândul civililor, dar locuitorii satului sunt evacuaţi „pentru a proteja populaţia civilă de riscul detonărilor în timpul stingerii incendiului”.

El nu a precizat originea atacului.

Ca răspuns la bombardamentele ruseşti de pe teritoriul său din ultimii patru ani, Ucraina trimite drone în fiecare noapte în direcţia Rusiei, vizând în special infrastructurile energetice.

În regiunea Tambov (centru), guvernatorul Evgheni Pervişev a raportat un atac cu drone ucrainene care a avariat o academie militară ai cărei studenţi au fost evacuaţi din căminul lor la un spital din apropiere, notează Agerpres.

Citește și: Zelenski pune condiții pentru organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi rusia ucraina
atac drone
rachete
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Publicat acum 14 minute
Cătălin Predoiu a discutat cu ambasadorul Canadei la București despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și consolidarea securității
Publicat acum 30 minute
Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Publicat acum 37 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 47 minute
Primele unități administrative care se comasează! Anunț făcut de la vârful PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 3 ore si 37 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 7 ore si 23 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Publicat acum 7 ore si 44 minute
Trei persoane pe lista lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. Când ar putea fi făcute numirile
Publicat acum 4 ore si 4 minute
Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close