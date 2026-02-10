€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Trump reafirmă opoziția față de anexarea Cisiordaniei înaintea vizitei lui Netanyahu
Data publicării: 21:35 10 Feb 2026

Trump reafirmă opoziția față de anexarea Cisiordaniei înaintea vizitei lui Netanyahu
Autor: Dana Mihai

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Casa Albă a reiterat luni opoziţia preşedintelui american Donald Trump faţă de anexarea Cisiordaniei de către Israel, relatează marţi Reuters şi Xinhua.

"O Cisiordanie stabilă menţine Israelul în siguranţă şi este în conformitate cu obiectivul acestei administraţii de a realiza pacea în regiune", a declarat un oficial de la Casa Albă, înainte de o vizită planificată la Washington a premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Trump a afirmat în repetate rânduri că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania, aceasta fiind considerată o "linie roşie" de către liderii arabi şi un element cheie al acordului de pace elaborat de SUA care a pus capăt anul trecut conflictului israeliano-palestinian din Fâşia Gaza.

"Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu voi permite. Nu se va întâmpla", le-a declarat Trump jurnaliştilor la Casa Albă în septembrie.

Anexare vs. extinderea coloniilor

Cu toate acestea, raportul nu afirmă că Trump va bloca extinderea coloniilor evreieşti în Cisiordania, ci doar că liderul de la Casa Albă se opune anexării oficiale a teritoriului palestinian.

Trump urmează să discute miercuri, la Casa Albă, cu Netanyahu despre Iran, potrivit unui scurt comunicat al biroului premierului israelian. Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată în decembrie anul trecut.

Citește și: Cum au primit israelienii anunțul privind pacea în Gaza. Urale pentru Trump, huiduieli pentru Netanyahu

Cabinetul de securitate israelian a aprobat duminică decizia de a intensifica controlul asupra Cisiordaniei şi de a extinde coloniile evreieşti de acolo, stârnind reacţii de condamnare la nivel internaţional.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump
cisiordania
netanyahu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 48 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close