Cum au primit israelienii anunțul privind pacea în Gaza. Urale pentru Trump, huiduieli pentru Netanyahu

"Cu toţii îi datorăm o profundă recunoştinţă preşedintelui Trump", a spus Witkoff, întrerupt doar de aplauze prelungite şi de strigăte de "Mulţumim, Trump". La miting au participat mii de persoane.



Un purtător de cuvânt al Forumului Familiilor Ostaticilor şi Dispăruţilor a declarat că în piaţă se aflau aproximativ 400.000 de oameni, mitingul având loc la o zi după intrarea în vigoare a unui armistiţiu între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas.



Witkoff, care a fost însoţit de fiica lui Trump, Ivanka, şi de soţul acesteia, Jared Kushner, a adus, de asemenea, un omagiu puterii şi răbdării rudelor şi poporului israelian.



"Vă mulţumesc că aţi arătat că viitorul acestei regiuni poate fi construit nu pe cenuşa vechii uri, ci pe promisiunea unei speranţe comune", a spus Witkoff, care a vizitat anterior Fâşia Gaza însoţit de armata israeliană. "Am visat la această noapte. A fost o călătorie lungă", a adăugat el.



Uralele s-au transformat în huiduieli şi fluierături când Witkoff a subliniat rolul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.



"Permiteţi-mi să-mi termin gândul", a cerut trimisul special american, argumentând că liderul israelian a dat totul pentru ţara sa.



Multe rude ale ostaticilor israelieni captivi în Gaza îl acuză pe Netanyahu că nu a făcut suficient pentru a asigura eliberarea lor în cei doi ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, în care 1.200 de oameni, majoritatea civili israelieni, au fost ucişi şi 250 răpiţi şi duşi în enclava palestiniană.



Kushner şi Ivanka Trump au avut la rândul lor scurte intervenţii şi au lăudat rolul lui Witkoff în negocieri.



"A fost o onoare să lucrez cu o persoană atât de specială", a spus Kushner.



Ivanka Trump a adăugat: "Preşedintele a vrut să vă împărtăşesc, aşa cum a făcut-o cu atât de mulţi dintre voi personal, că vă vede, vă aude. Este alături de voi, mereu, mereu."



Witkoff în Piaţa Ostaticilor din Tel Aviv: Se mai întâmplă şi miracole'



În discursul său de sâmbătă din Piaţa Ostaticilor din Tel Aviv, Witkoff a declarat că "se mai întâmplă şi miracole.



"În această seară sărbătorim ceva extraordinar. Dovada vie că se mai întâmplă şi miracole (...) O pace care nu se naşte din politică, ci din curaj: curajul celor care refuză să renunţe", a apreciat el, o aluzie la planul preşedintelui american Donald Trump pentru Fâşia Gaza şi la eliberarea iminentă a celor 48 de ostatici, scrie EFE.



În piaţa arhiplină, unii participanţi au desfăşurat un banner uriaş pe care scria "Preşedintele Trump, Nobel", împreună cu o panglică galbenă în semn de solidaritate cu ostaticii.



Luni, Trump însuşi va ateriza în Israel, unde se va adresa Knessetului (parlamentul), apoi va zbura în Egipt, unde vor participa şi alţi lideri pentru a sprijini implementarea acordului de principiu dintre Israel şi Hamas.



Witkoff şi Kushner au vizitat Fâşia Gaza şi baza unde vor fi duşi ostaticii



Însoţiţi de membri ai armatei israeliene, Witkoff şi ginerele lui Trump au vizitat sâmbătă Fâşia Gaza şi baza militară unde vor fi duşi ostaticii după eliberarea lor, relatează EFE.



Şeful armatei israeliene, Eyal Zamir, a condus această vizită în Fâşie, la care a participat şi şeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), Brad Cooper.



Înalţii comandanţi militari ai ambelor ţări au avut o întâlnire comună pentru a discuta situaţia actuală din Gaza şi pregătirile pentru predarea de către Hamas a ostaticilor în schimbul eliberării unor deţinuţi palestinieni, a informat armata israeliană într-un comunicat.



Accesul în Fâşia Gaza este complet controlat de Israel, care a impus o blocadă maritimă, aeriană şi terestră, aminteşte dpa.



Vizitele reprezentanţilor guvernamentali de rang înalt sunt extrem de rare, în timp ce jurnaliştilor internaţionali li se refuză accesul independent, în ciuda solicitărilor repetate din partea asociaţiilor de presă şi a redacţiilor.



Participanţii au fost duşi apoi la aşa-numitul centru de returnare a ostaticilor de la baza militară Reim, situată la aproximativ 18 kilometri de Fâşia Gaza, de unde ostaticii sunt de obicei transferaţi către spitale.



Israelul transferă deţinuţi palestinieni în închisorile Ofer şi Ketziot înaintea schimbului de ostatici



Mii de funcţionari israelieni au lucrat pe tot parcursul nopţii de vineri spre sâmbătă pentru a transfera deţinuţii palestinieni - care vor fi eliberaţi în schimbul ostaticilor israelieni - la închisorile Ofer şi Ketziot, a anunţat Serviciul Penitenciar Israelian.



"Ca parte a acestei iniţiative, deţinuţii de securitate naţională au fost transferaţi în centrele de deportare din închisorile Ofer şi Ketziot, în aşteptarea instrucţiunilor conducerii politice şi a continuării activităţilor operaţionale pentru a permite returnarea ostaticilor în Israel", a declarat serviciul într-un comunicat.



În baza acordului, Israelul îi va elibera pe aceşti 250 de prizonieri şi alţi 1.700 palestinieni, arestaţi în Gaza din 7 octombrie 2023.



Prizonierii şi deţinuţii care vor fi eliberaţi pe teritoriul palestinian ocupat din Cisiordania au fost transferaţi la Ofer, în timp ce cei care vor fi returnaţi în Fâşia Gaza sau deportaţi via Egipt - cei condamnaţi pe viaţă - au fost transferaţi la Ketziot.



Potrivit ziarului Haaretz, dintre cei 250 de condamnaţi pe viaţă, 159 au legături cu Fatah (principalul partid palestinian din Cisiordania - n.r.) şi 63 cu gruparea islamistă palestiniană Hamas (care controlează Gaza - n.r.). Restul nu au nicio afiliere anume sau au legături ci Jihadul Islamic palestinian, Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei sau gruparea Stat Islamic.



Personaje proeminente precum Marwan Barghouti - arestat în 2002 în timpul celei de-a Doua Intifade şi pe care mulţi palestinieni îl văd drept succesorul lui Mahmoud Abbas, preşedintele Autorităţii Naţionale Palestiniene - sau Ahmed Saadat, fost secretar general al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, nu se află pe lista celor care vor fi eliberaţi.



Figurează în schimb pe listă Baher Badr, un membru al Hamas condamnat la 11 pedepse pe viaţă pentru că a plănuit un atac cu bombă la o staţie de autobuz din faţa unei baze militare din centrul Israelului, în care au fost ucise opt persoane în 2004. Mai figurează pe lista celor care vor fi eliberaţi şi Iyad al Rub, un înalt oficial al Jihadului Islamic condamnat pentru uciderea a şase israelieni şi rănirea altor 55 într-un atac sinucigaş în oraşul Hadera în 2006.



Israelul, acuzat că face razii la domiciliile deţinuţilor palestinieni care urmează să fie eliberaţi



Biroul de presă al prizonierilor palestinieni (Asra, în arabă), afiliat mişcării islamiste Hamas, a denunţat duminică faptul că armata israeliană a făcut razii şi a arestat 13 persoane în Cisiordania ocupată la domiciliile mai multor deţinuţi care vor fi eliberaţi în baza acordului de încetare a focului din Gaza, transmite EFE.



"În zorii zilei de duminică, 12 octombrie 2025, forţele de ocupaţie israeliene au lansat o campanie masivă de raiduri şi arestări în diferite guvernorate din Cisiordania, vizând domiciliile prizonierilor eliberaţi şi ale altora care urmau să fie puşi în libertate", a transmis Asra într-un comunicat.



"Operaţiunile au inclus percheziţii, acte de vandalism şi ameninţări la adresa familiilor", a adăugat Asra.



Conform listei cu deţinuţi publicată de organizaţie, care conţine 13 nume, majoritatea raidurilor au avut loc în oraşele Ramallah şi Nablus şi, într-o măsură mai mică, în Hebron.



Armata israeliană nu a comentat aceste acuzaţii.



Sâmbătă, Asra a informat cu privire la arestarea a 10 palestinieni, între care se află fotografa Israa Ashraf Khmaisah. În acest caz, armata israeliană a confirmat arestările pentru EFE şi a declarat că cei arestaţi sunt suspectaţi de implicare în "activităţi teroriste".