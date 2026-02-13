€ 5.0943
DCNews Stiri Maia Sandu, tur de forță la Conferința de Securitate de la Munchen. Cu ce lideri s-a întâlnit / foto
Data actualizării: 23:05 13 Feb 2026 | Data publicării: 23:02 13 Feb 2026

Maia Sandu, tur de forță la Conferința de Securitate de la Munchen. Cu ce lideri s-a întâlnit / foto
Autor: Elena Aurel

maia-sandu_86240200 FOTO: Agerpres

Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la Munchen, unde va aborda teme precum consolidarea rezilienței și securității țării, dar și aderarea la Uniunea Europeană.

Maia Sandu va avea întrevederi cu mai mulți lideri europeni și oficiali de rang înalt, printre care și reprezentanți ai SUA, NATO, Estoniei, Suediei, Letoniei, Croației și Muntenegrului, și va participa la o dezbatere pe tema combaterii amenințărilor hibride.

În prima zi a conferinței, Maia Sandu s-a întâlnit cu Kristen Michal, Marco Rubio și cu Mark Rutte. 

„Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie.

Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent. 

VEZI ȘI: Conferința de Securitate de la Munchen. Update: Emmanuel Macron a fost ironizat / video viral

În prima zi a conferinței, șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și  cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. 

Tot astăzi, Maia Sandu va mai avea discuții cu prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, și cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei. 

Totodată, șefa statului va participa la o dezbatere dedicată prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.

Mâine, 14 februarie, sunt prevăzute întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, premierul Croației, Andrej Plenković și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović. Președinta se va întâlni și cu mai mulți parlamentari din țările europene pentru a promova parcursul european al Republicii Moldova”, a transmis Președinția Republicii Moldova într-un comunicat de presă.

VEZI ȘI: Macron îi răspunde lui J.D. Vance, la Munchen, după un an

Comentarii

