Bogdan Chirieac „traduce“ atacul lui Kovesi la Nicușor Dan

Într-un interviu pentru Context.ro, Laura Codruța Kovesi a spus despre Nicușor Dan că, dacă a obținut rezultate bune la olimpiadele de matematică, nu este calificat să evalueze activitatea Direcției Naționale Anticorupție.

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. (…) Cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună“, a spus Kovesi, după ce Nicușor Dan a precizat că înclină să creadă că s-au făcut abuzuri în timpul mandatului ei la DNA.

Bogdan Chirieac, prezent în platoul România TV, la emisiunea moderată de Silviu Mănăstire, a precizat că „în falia asta dintre America și Europa, Nicușor Dan vrea să spună foarte clar că România rămâne și cu unii, și cu alții“ și de aceea vorbește de o direcție „pro-occidentală pentru România“.

De asemenea, analistul politic a precizat că, prin atacul la Nicușor Dan, Laura Codruța Kovesi a lovit singurul punct de stabilitate din România.

„Singurul punct de stabilitate pe eșichierul politic românesc astăzi este președintele Nicușor Dan. Doamna Kovesi vine să se alăture celor care trag în Nicușor Dan acum. Până și pe dânsa au cooptat-o în această chestiune.

Polul de stabilitate pentru România este domnul Dan. Atât! Spre cinstea lui și șansa noastră“, a spus, la emisiunea moderată de Silviu Mănăstire la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac.