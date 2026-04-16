DCNews Stiri Nicușor Dan ”înclină” să creadă că s-au făcut abuzuri în timp ce Kovesi a condus DNA
Data actualizării: 19:17 16 Apr 2026 | Data publicării: 19:05 16 Apr 2026

Autor: Roxana Neagu

kovesi eppo dna procuror

Președintele țării, Nicușor Dan, este de părere că în timpul mandatului Laurei Codruța Kovesi la conducerea DNA s-au făcut abuzuri.

Președintele țării, Nicușor Dan, a vorbit despre Laura Codruța Kovesi, procuror-șef EPPO și fostă procuroare-șefă DNA. Întrebat dacă se așteaptă să revină în țară și să intre în politică, odată cu terminarea mandatului la șefia Parchetului European, președintele țării, Nicușor Dan, a răspuns: ”E opțiunea dumneaei. E o persoană care a acumulat cunoștințe, experiență, o să vedem cum va dori să le valorifice”. 

”S-au făcut abuzuri în timpul doamnei Kovesi, în timp ce a condus DNA și Parchetul General?” a mai fost întrebat președintele Nicușor Dan, la Europa FM, unde a răspuns: ”Cred că au fost făcute”. ”Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? (...) Chestiunile astea ar trebui documentate. (Dar dvs. ce credeți, s-au făcut sau nu abuzuri? - a insistat jurnalistul) Aș înclina să cred că s-au făcut (abuzuri n.r.)”. 

Citește și: BREAKING NEWS ”V-a sunat Lia?”. Răspunsul președintelui Nicușor Dan, inițial blocat 

