Nicușor Dan ”înclină” să creadă că s-au făcut abuzuri în timp ce Kovesi a condus DNA

Președintele țării, Nicușor Dan, a vorbit despre Laura Codruța Kovesi, procuror-șef EPPO și fostă procuroare-șefă DNA. Întrebat dacă se așteaptă să revină în țară și să intre în politică, odată cu terminarea mandatului la șefia Parchetului European, președintele țării, Nicușor Dan, a răspuns: ”E opțiunea dumneaei. E o persoană care a acumulat cunoștințe, experiență, o să vedem cum va dori să le valorifice”.

”S-au făcut abuzuri în timpul doamnei Kovesi, în timp ce a condus DNA și Parchetul General?” a mai fost întrebat președintele Nicușor Dan, la Europa FM, unde a răspuns: ”Cred că au fost făcute”. ”Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? (...) Chestiunile astea ar trebui documentate. (Dar dvs. ce credeți, s-au făcut sau nu abuzuri? - a insistat jurnalistul) Aș înclina să cred că s-au făcut (abuzuri n.r.)”.

