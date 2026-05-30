Incendiu puternic la o hală de depozitare a cerealelor din Satu Mare
Data publicării: 30 Mai 2026

Incendiu puternic la o hală de depozitare a cerealelor din Satu Mare
Autor: Elena Aurel

Persoană decedată după un incendiu într-un bloc din Năvodari. Zeci de oameni au fost evacuați Foto: Inquam Photos/ George Călin
O hală de depozitare a cerealelor din Satu Mare a fost afectată de un incendiu.

O hală de depozitare a cerealelor din localitatea Adrian a fost afectată de un incendiu, sâmbătă dimineaţă, flăcările distrugând acoperişul clădirii pe o suprafaţă de 400 de metri pătraţi şi un utilaj agricol aflat în interior. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Satu Mare, cauza probabilă a evenimentului a fost un scurtcircuit electric generat de un cablu deteriorat.

Pompierii militari au fost solicitaţi să intervină în jurul orei 07:45, la sosirea echipajelor flăcările manifestându-se violent la nivelul structurii de acoperire.

"La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperişului halei, pe o suprafaţă de aproximativ 400 de metri pătraţi, existând riscul extinderii flăcărilor la întreaga construcţie şi la bunurile aflate în interior", a transmis ISU Satu Mare.

Misiunea de stingere a implicat riscuri suplimentare pentru salvatori din cauza materialelor depozitate în clădire, fiind necesară adaptarea modului de acţiune.

"Pe parcursul intervenţiei, pompierii au identificat în interiorul halei îngrăşăminte chimice, fapt care a impus adoptarea unei tactici defensive de stingere, pentru limitarea riscurilor şi protejarea personalului operativ. Totodată, în urma incendiului a fost distrus un utilaj agricol aflat în interiorul construcţiei", a precizat sursa citată.




Pompierii au lichidat focul îaninte ca acesta să provoace alte pagube

La faţa locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare la înălţimi, un echipaj de prim ajutor SMURD şi comandantul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare, forţele profesioniste fiind sprijinite de membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit sursei citate, intervenţia coordonată a dus la localizarea şi lichidarea incendiului înainte de producerea altor pagube.

Reprezentanţii ISU Satu Mare reamintesc importanţa verificării periodice a instalaţiilor electrice şi a înlocuirii elementelor deteriorate, pentru prevenirea producerii unor astfel de evenimente care pot genera pagube materiale importante şi pot pune în pericol vieţi omeneşti, potrivit Agerpres. 

