Vremea până la 1 iulie. ANM, estimări meteo pentru prima lună de vară
Data publicării: 29 Mai 2026

Vremea până la 1 iulie. ANM, estimări meteo pentru prima lună de vară
Autor: Loredana Iriciuc

Vremea până la 1 iulie. ANM, estimări meteo pentru prima lună de vară / FOTO. magnific.com @bebuntoon
Administrația Națională de Meteorologie a transmis estimări meteo pentru luna iunie.

Luna iunie începe cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în aproape toată țara. Meteorologii estimează că vremea va rămâne mai caldă decât de obicei pe parcursul întregii luni, în special în sud vestul și vestul României.

Estimările au fost realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, pentru intervalul 1 iunie, 29 iunie 2026. Specialiștii au analizat abaterile temperaturilor și ale cantităților de precipitații față de media anilor 2006, 2025.

Prima săptămână din iunie aduce temperaturi ridicate și ploi în nord vest

În perioada 1 iunie - 8 iunie 2026, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării. Cele mai mari diferențe se vor resimți în sud vest.

Meteorologii anunță și un regim pluviometric excedentar în nord vest, local în centru, sud est și la munte. În sud vest, cantitățile de precipitații vor fi ușor sub normalul perioadei.

Vreme mai caldă decât normalul și în a doua săptămână din iunie

În intervalul 8 iunie - 15 iunie 2026, temperaturile medii vor continua să depășească ușor valorile specifice perioadei, mai ales în regiunile sud vestice.

Cantitățile de precipitații vor rămâne apropiate de normal în cea mai mare parte a țării. Există însă posibilitatea unui ușor excedent în est și sud est. În vest și nord vest, ploile ar putea fi mai puține decât în mod obișnuit.

Jumătatea lunii iunie vine cu deficit de precipitații în mai multe zone

Pentru perioada 15 iunie - 22 iunie 2026, meteorologii estimează temperaturi ușor peste normal în majoritatea regiunilor, cu accent pe vestul țării.

În același timp, regimul pluviometric va fi ușor deficitar în vest, nord și centru. Restul regiunilor vor avea cantități de precipitații apropiate de media perioadei.

Finalul lunii iunie păstrează temperaturile ridicate

În ultima săptămână analizată, 22 iunie - 29 iunie 2026, temperaturile vor rămâne ușor peste cele normale, în special în jumătatea vestică a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru finalul lunii se vor situa în jurul valorilor normale în toate regiunile.

Meteorologii avertizează că fenomenele extreme nu pot fi estimate

Specialiștii precizează că această prognoză oferă o estimare generală pentru fiecare săptămână și nu poate anticipa fenomenele extreme cu durată scurtă, cum sunt furtunile violente, grindina sau ploile torențiale locale.

meteo
anm
vremea
