Ce spune Victor Ponta după ce o dronă din Rusia a căzut pe acoperișul unui bloc din Galați

Victor Ponta a vorbit despre acest subiect la România TV și a criticat modul în care sunt cheltuiți banii pentru apărare. Potrivit acestuia, accentul ar trebui pus pe drone și sisteme anti-dronă, nu pe armament depășit. De asemenea, acesta a spus că România este menținută într-o stare de vulnerabilitate din cauza incompetenței de la Ministerul Apărării.

„Diplomatic, trebuie să condamnăm acțiunea Rusiei. Probabil că nu era o dronă direcționată spre România, ci spre Ucraina, însă nu e normal și trebuie să protestăm diplomatic, dar cu protestele nu rezolvăm nimic. Cred că ar trebui să vedem pe ce am dat banii până acum pentru apărare, că noi ne tot luăm tancuri, tunuri, în loc să avem de fapt singurul lucru care contează în anul 2026 peste tot în lume: drone și sisteme de apărare de dronă.

Noi cheltuim miliarde de euro pentru tot felul de prostii care s-au folosit în Al Doilea Război Mondial și când apare o dronă pe lângă noi nu știm ce să facem cu ea.

Genul de propagandă și de incompetență cu care deja ne-am obișnuit la Ministerul Apărării - că e Miruță, că e cel de dinainte, USR-iști cu gura mare, care când trebuie să facă ceva, nu sunt în stare să facă - o să ne țină tot timpul în pericol. Asta e! Când pui incompetenți în funcții de miniștri nu poți să te aștepți să fie bine”, a spus Victor Ponta la România TV.

Sistemul e nefuncțional: Nimeni nu e de vină, nimeni nu răspunde!

„E un sistem nefuncțional în care nimeni nu e de vină, nimeni nu e demis, nimeni nu-și dă demisia. Nu v-ați obișnuit cu chestia asta în România ultimilor ani?

Au făcut scandal că nu au lege și i-au înjurat pe cei de la AUR că e vina lor. Eu am votat pentru legea aia, deși e o lege absurdă. Ce nevoie ai să dai o lege ca să dai jos niște drone care vin în România? Normal că le dai jos! Acum au și legea. Apoi au zis că nu au bani. Au luat miliarde împrumut și i-au cheltuit deja. Cu incompetenți și cu propagandă nu o să ne apărăm niciodată. Ăsta e adevărul!”, a spus Victor Ponta la România TV.

„Eu nu mă simt în siguranță apărat de Miruță”

Victor Ponta a explicat că România se poate baza pe sprijinul americanilor în cazul în care este atacată cu adevărat, însă este de părere că NATO nu va intra în conflict cu Rusia în urma acestui incident. Acesta a pus la îndoială eficiența cheltuielilor din apărare și a acuzat incompetența din sistem, care, potrivit acestuia, menține țara într-o stare de nesiguranță.

„Dacă suntem cu adevărat atacați ne putem baza pe americani. Haideți să fim serioși! Eu nu cred că o să înceapă războiul între NATO și Rusia pentru că o dronă a rușilor - sau a cui o fi că nu știm încă - a ajuns la Galați. Cred că nimeni nu își dorește chestia asta.

Dacă tot cheltuim atâtea miliarde, dacă tot avem atâția USR-iști cu gura mare la Apărare, nu putem să avem și noi un sistem eficient, să nu mai intre nicio dronă în România?

S-a lăudat Miruță că piloții noștri au dat jos o dronă ucraineană în Estonia. De ce nu au dat-o jos și la Galați? Nu știu dacă era ucraineană sau rusească... De care o fi fost.

De data asta, dincolo de vorbe mari, sunt foarte curios ce o să decidă CSAT. Alte vorbe! Nimic nu o să se întâmple după CSAT. O să informăm și o să ne consultăm! Întrebarea este: Dăm pe cineva afară? Răspunde cineva? Facem ceva sau doar ne consultăm?

Eu nu mă simt în siguranță apărat de Miruță și vă spun ceea ce spuneam mereu: În România, prostia și incompetența ucid! De data asta am scăpat doar cu răniți, dar așteptăm data viitoare. Cât timp vom avea incompetenți și proști în funcții, nu vom fi în siguranță”, a spus Victor Ponta la România TV.

