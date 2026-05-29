O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Impactul, urmat de explozie și incendiu într-un apartament

Ministerul Apărării Naționale informează că, în cursul nopții de joi spre vineri, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, unul dintre aceste aparate de zbor fiind urmărit de radare până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu, potrivit Agerpres.

La fața locului au acționat chipe specializate din IGSU și alte structuri din MAI, din Serviciul

Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din blocul din municipiul Galați, peste care a căzut vineri dimineață o dronă cu încărcătură explozivă.

Din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat, precizează Departamentul pentru Situații de Urgență.

Potrivit lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galați, în total au fost patru victime - două persoane transportate la spital cu traumatisme ușoare și două, cu atacuri de panică, au primit îngrijiri la fața locului.

Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a oamenilor evacuați, însă la acest moment nu sunt persoane relocate.

”Am auzit o bubuitură puternică, vă dați seama că ne-a luat din somn. Am apucat să ne tragem hainele pe noi și să ne luăm strictul necesar” a declarat pentru Agerpres o femeie care locuiește la etajul 7 al imobilului pe acoperișul căruia s-a prăbușit drona.

Pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MApN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului și continuă verificările.

În municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. Incendiul a fost lichidat.

Autoritățile au emis mesaj RO-ALERT pentru populație.

Două persoane care prezintă escoriații primesc îngrijiri medicale la fața locului, după ce o dronă a căzut vineri dimineață pe un bloc din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10.

Potrivit ISU Galați, până la acest moment, nu au fost identificate alte drone.