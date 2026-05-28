Primarul Chişinăului a fost scos cu forța din Parlamentul Republicii Moldova de ofițerii SPPS (VIDEO)

Data publicării: 28 Mai 2026

Autor: Tiberiu Vasile

Sursa Foto: Facebook Helgablog
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a provocat un scandal în Parlamentul Republicii Moldova după ce a intrat în plen și a încercat să ia cuvântul în timpul ședinței legislative.

Scene tensionate au avut loc în Parlamentul Republicii Moldova, după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, a intrat în plenul legislativului în timpul ședinței și a încercat să ia cuvântul. Incidentul a degenerat rapid într-un schimb dur de replici, îmbrânceli și huiduieli, iar edilul a fost evacuat din sală de agenții de pază.

Totul s-a petrecut în timpul ședinței Parlamentului de la Chișinău, unde Ion Ceban a mers direct spre tribuna legislativului, încercând să vorbească în fața deputaților. Situația s-a tensionat după mai multe schimburi verbale între primar și parlamentari, iar intervenția forțelor de ordine a amplificat haosul din sală.

„Dați-mi voie să vorbesc, ce-i cu voi?”

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, l-a acuzat pe Ion Ceban că a perturbat deliberat ședința și l-a catalogat drept „provocator”.

În timpul incidentului, între primar și reprezentanții puterii au avut loc mai multe confruntări verbale. Ion Ceban a insistat că are dreptul să vorbească în plen.

„Dați-mi voie să vorbesc, ce-i cu voi?”, a declarat Ceban, menționînd că el este un cetățean simplu și are dreptul la cuvînt.

Replica lui Igor Grosu a venit imediat: „Ai sălbăticit cu totul la Primăria ceea sau ce?!”, a intervenit Igor Grosu, potrivit Digi24.

Parlamentarii PAS au criticat apariția lui Ion Ceban

După incident, mai mulți deputați PAS au condamnat gestul primarului Chișinăului și au subliniat că acesta nu are calitatea de deputat sau membru al Guvernului pentru a interveni în ședința Parlamentului Republicii Moldova.

Reprezentanții formațiunii au descris acțiunea lui Ceban drept o "încercare lamentabilă de victimizare".

În declarațiile oferite ulterior pentru NewsMaker, Ion Ceban a explicat că intenționa să discute cu deputații despre organizarea unui referendum privind reforma administrativ-teritorială. De asemenea, edilul voia să abordeze situația unor școli din Chișinău care ar urma să fie administrate direct de Ministerul Educației.

Primarul susține că întreaga situație a pornit după ce ar fi fost provocat de deputatul PAS Vasile Grădinaru. Acesta din urmă a respins acuzațiile și a calificat comportamentul lui Ceban drept ilegal.

Acuzații privind "consumul de substanțe"

În timpul scandalului politic, deputatul PAS Radu Marian a afirmat că bănuiește că Ion Ceban s-ar fi aflat sub influența unor substanțe interzise.

Primarul Chișinăului a negat acuzațiile și a declarat că este dispus să facă orice test necesar. "Sânge, urină, orice vreţi", a asigurat el.

Liderul grupului parlamentar "Democraţia Acasă", Vasile Costiuc, i-a luat apărarea lui Ion Ceban și a afirmat că acesta trebuia lăsat să își prezinte punctul de vedere.

Interdicția pentru Ion Ceban de a intra în România și spațiul Schengen

Anul trecut, România a anunțat că Ion Ceban nu va mai putea intra pe teritoriul țării și în spațiul Schengen timp de cinci ani, începând cu 9 iulie 2025. Autoritățile române au invocat motive care țin de siguranța națională.

Alături de primarul Chișinăului, încă doi cetățeni ai Republicii Moldova au primit aceeași interdicție. Decizia a venit într-un context politic sensibil, înaintea alegerilor parlamentare considerate cruciale pentru Republica Moldova.

Ion Ceban a candidat atunci pentru Parlament, însă ulterior a renunțat la mandat și a rămas în funcția de primar al Chișinăului.

