Americanii dezvoltă în Luna, o comună din Cluj, primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică

DriverAI LLC, o companie americană de tehnologie specializată în inteligență spațială, conștientizare situațională bazată pe IA și infrastructură digitală suverană, a anunțat astăzi că avansează planurile de dezvoltare a unui centru de date cu IA cuantică de 80 de megawați (MW) în parcul industrial și tehnologic dezvoltat de Leviatan Group în Luna, județul Cluj, România. Anunțul vine în urma unei serii de vizite oficiale de evaluare a sitului efectuate de conducerea DriverAI în ultimele luni și reflectă o etapă avansată de pregătire a proiectului.

Unitatea propusă urmează să fie dezvoltată în patru etape de câte 20 MW, fiecare fiind concepută pentru a combina infrastructura de calcul GPU de înaltă densitate cu hardware de calcul cuantic, creând ceea ce ar urma să fie primul centru de date integrat de IA Cuantică din România.

Declarație executivă

„Vizitele noastre de evaluare la Luna și la parcul industrial și tehnologic al Leviatan Group au confirmat ceea ce datele sugereau deja: România se află într-o poziție unică pentru a deveni un hub de calcul suveran pentru Europa Centrală și de Est. Proximitatea față de universități de top, infrastructura energetică și angajamentul partenerilor noștri români fac din aceasta locația potrivită, la momentul potrivit. Ne angajăm să promovăm această inițiativă ca o prioritate.”

— Cary Tatlinger, CEO și fondator, DriverAI

Parteneriatul și structura proiectului

Proiectul va fi dezvoltat în strânsă colaborare cu Leviatan Group, una dintre cele mai importante organizații de proiectare și execuție din România, specializată în proiecte complexe, care va pune la dispoziție terenul și infrastructura construită în cadrul parcului industrial și tehnologic pe care îl dezvoltă în Luna, județul Cluj. Un alt partener al proiectului este E-INFRA, care va supraveghea alimentarea cu energie electrică și infrastructura energetică. Carstens Consulting Global Inc. (CCG) este implicată în sprijinirea managementului de proiect și a coordonării instituționale.



Printre partenerii tehnologici se numără cei mai avansați producători de cipuri și de calcul cuantic, ale căror contribuții în materie de hardware și platforme vor sta la baza capacităților de calcul IA și de calcul cuantic ale facilității. Se preconizează ca centrul de date să atingă un obiectiv de 100% energie regenerabilă până la finalizarea fazei 4, în conformitate cu angajamentele naționale ale României în materie de energie verde.

Importanța strategică pentru România

Luna este situată în județul Cluj, la aproximativ 30 de minute de Cluj-Napoca, al doilea cel mai mare centru universitar după București, care găzduiește atât Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), cât și Universitatea Babeș-Bolyai, cel mai mare cluster academic de tehnologie și STEM din România, în afara Bucureștiului. Această poziționare facilitează investiția DriverAI pentru a deveni o instituție-ancoră pentru ecosistemul emergent de cercetare în domeniul IA din România. Odată cu activarea acesteia, studenții de la universitățile tehnice din România vor avea acces la resurse de calcul GPU și de calcul cuantic, o premieră pentru mediul academic românesc.

Se preconizează că această investiție va genera locuri de muncă calificate pe termen lung, va stimula cererea pentru contractori români din domeniul ingineriei și construcțiilor pe parcursul tuturor celor patru etape și va poziționa România ca un nod competitiv în peisajul european al infrastructurii de calcul suverane.

DriverAI colaborează cu Guvernul României în vederea desemnării proiectului ca investiție strategică, în contextul cooperării comerciale dintre România și Statele Unite ale Americii.

Proiectul beneficiază de sprijinul reprezentanților autorităților române, care împărtășesc angajamentul față de dezvoltarea parteneriatelor de afaceri între România și Statele Unite ale Americii. Acest sprijin s-a reflectat în cadrul mai multor întâlniri organizate pe parcursul pregătirii proiectului, inclusiv o întâlnire cu domnul Mircea Abrudean, președintele Senatului României, la Washington în februarie 2026, un fervent promotor al relațiilor transatlantice. Sprijinul pentru proiect a fost exprimat, de asemenea, de Ambasada României la Washington, D.C., reflectând eforturile Ambasadei de a promova cooperarea bilaterală și de a consolida legăturile instituționale dintre România și Statele Unite.



Despre DriverAI

DriverAI LLC este o companie americană de tehnologie cu sediul în Arizona, care dezvoltă sisteme de inteligență spațială în timp real, cartografiere a spațiilor interioare și conștientizare situațională asistată de inteligență artificială pentru mediile comerciale și guvernamentale. Divizia de infrastructură a companiei dezvoltă capacități de centre de date la scară foarte mare, ecosisteme de calcul GPU de înaltă densitate și infrastructură digitală suverană, concepute pentru cerințele sectorului public și ale infrastructurilor critice. DriverAI operează cu o viziune pe termen lung, axată pe scalabilitate, reziliență operațională și colaborare public–privată.