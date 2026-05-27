O elevă de 11 ani a vorbit despre presiunea din școli, în timp ce ministrul Educației era atent la telefon / VIDEO

Cu emoție în glas, Ilinca s-a adresat ministrului Educației și Cercetării, Mihai Dimian, dar și tuturor adulților din sală care decid regulile și presiunea sub care cresc copiii de astăzi.

„Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect”, a spus eleva la începutul intervenției sale.

Au urmat minute grele. Minute în care un copil de 11 ani a descris cum elevii ajung să meargă la școală cu teamă, cu sentimentul că nu sunt suficient de buni și că orice greșeală va fi taxată. A vorbit despre colegi care judecă, despre profesori care nu mai au timp să asculte și despre părinți care, fără să își dea seama, pun și mai multă presiune pe umerii unor copii deja copleșiți.

În imaginile din transmisiunea live se observă cum ministrul Educației privește perioade lungi telefonul în timpul intervențiilor elevilor. Momentul a devenit imposibil de ignorat chiar în timpul discursului Ilincăi, care și-a încheiat intervenția în lacrimi, în aplauzele celor prezenți.

La un moment dat, moderatorul dezbaterii, a invitat-o pe Ilinca să ia loc lângă ministrul Dimian. După ce eleva s-a așezat între moderator și ministru, imaginile surprind din nou momentul în care ministrul revine la telefon.

Discursul integral al Ilincăi și imaginile cu ministrul Dimian care este atent la telefon pot fi urmărite de la 1:38:30.

„Profesorii nu le acordă niciun pic de atenție”

În discursul său, eleva a descris experiențele pe care spune că le trăiesc mulți copii în fiecare zi.

„Știu că în următoarea săptămână trebuie să dea 10 milioane de teste, în condițiile în care mai au 10 milioane de teste în spate, necorectate și neaduse”, spune Ilinca.

Ilinca a vorbit și despre teama pe care elevii o simt înainte de a ajunge la școală.

„Știu că nu pot să se trezească dimineață fără să se gândească că vor ajunge la școală unde cineva o să-l judece”, adaugă fetița.

Ea a spus că elevii au nevoie de mai multă empatie și sprijin din partea adulților.

„Dar tot acasă ajungem și părinții ne zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie”, mai spune Ilinca.

Eleva a vorbit și despre volumul mare de teme și teste

Ilinca a criticat și cantitatea mare de teme și lecturi pe care elevii le primesc la școală.

„Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna”, subliniază eleva.

Ea a explicat că și-ar dori mai multe activități practice și proiecte care să îi ajute pe copii să înțeleagă informațiile.

„Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva”, precizează eleva.

Ministrul Educației nu a intervenit după discurs

După intervenția elevei, ministrul Educației doar a aplaudat, dar nu a luat cuvântul pentru a comenta situațiile prezentate de copil.

Dezbaterea a avut loc marți, 26 mai, în Parlament, în cadrul unui eveniment dedicat sănătății mintale a copiilor și tinerilor din sistemul educațional. La discuții au participat elevi, profesori, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și oficiali din educație.

Mai mulți elevi au vorbit despre anxietate, suprasolicitare și sentimentul că nu sunt ascultați în școală.