€ 5.2359
|
$ 4.4978
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2359
|
$ 4.4978
 
DCNews Stiri O elevă de 11 ani a vorbit despre presiunea din școli, în timp ce ministrul Educației era atent la telefon / VIDEO
Data publicării: 27 Mai 2026

O elevă de 11 ani a vorbit despre presiunea din școli, în timp ce ministrul Educației era atent la telefon / VIDEO
Autor: Loredana Iriciuc

O elevă de 11 ani a vorbit despre presiunea din școli, în timp ce ministrul Educației era atent la telefon VIDEO O elevă de 11 ani a vorbit despre presiunea din școli, în timp ce ministrul Educației era atent la telefon / FOTO: captură video Facebook Senatul României
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O sală plină a ascultat, marți, vocea unui copil care a spus ce mulți elevi nu au curajul să spună nici acasă, nici la școală. Ilinca, elevă în clasa a V-a, a vorbit despre anxietate, despre oboseala emoțională pe care o duc copiii zi de zi și despre sentimentul apăsător că sunt judecați permanent. Mesajul ei a fost transmis în cadrul unei dezbateri dedicate sănătății mintale a elevilor și tinerilor, organizată de Comisia pentru Învățământ din Senatul României.

Cu emoție în glas, Ilinca s-a adresat ministrului Educației și Cercetării, Mihai Dimian, dar și tuturor adulților din sală care decid regulile și presiunea sub care cresc copiii de astăzi.

„Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect”, a spus eleva la începutul intervenției sale.

Au urmat minute grele. Minute în care un copil de 11 ani a descris cum elevii ajung să meargă la școală cu teamă, cu sentimentul că nu sunt suficient de buni și că orice greșeală va fi taxată. A vorbit despre colegi care judecă, despre profesori care nu mai au timp să asculte și despre părinți care, fără să își dea seama, pun și mai multă presiune pe umerii unor copii deja copleșiți.

În imaginile din transmisiunea live se observă cum ministrul Educației privește perioade lungi telefonul în timpul intervențiilor elevilor. Momentul a devenit imposibil de ignorat chiar în timpul discursului Ilincăi, care și-a încheiat intervenția în lacrimi, în aplauzele celor prezenți.

La un moment dat, moderatorul dezbaterii, a invitat-o pe Ilinca să ia loc lângă ministrul Dimian. După ce eleva s-a așezat între moderator și ministru, imaginile surprind din nou momentul în care ministrul revine la telefon.

Discursul integral al Ilincăi și imaginile cu ministrul Dimian care este atent la telefon pot fi urmărite de la 1:38:30.

„Profesorii nu le acordă niciun pic de atenție”

În discursul său, eleva a descris experiențele pe care spune că le trăiesc mulți copii în fiecare zi.

„Știu că în următoarea săptămână trebuie să dea 10 milioane de teste, în condițiile în care mai au 10 milioane de teste în spate, necorectate și neaduse”, spune Ilinca.

Ilinca a vorbit și despre teama pe care elevii o simt înainte de a ajunge la școală.

„Știu că nu pot să se trezească dimineață fără să se gândească că vor ajunge la școală unde cineva o să-l judece”, adaugă fetița.

Ea a spus că elevii au nevoie de mai multă empatie și sprijin din partea adulților.

„Dar tot acasă ajungem și părinții ne zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie”, mai spune Ilinca.

Eleva a vorbit și despre volumul mare de teme și teste

Ilinca a criticat și cantitatea mare de teme și lecturi pe care elevii le primesc la școală.

„Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna”, subliniază eleva.

Ea a explicat că și-ar dori mai multe activități practice și proiecte care să îi ajute pe copii să înțeleagă informațiile.

„Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva”, precizează eleva.

Ministrul Educației nu a intervenit după discurs

După intervenția elevei, ministrul Educației doar a aplaudat, dar nu a luat cuvântul pentru a comenta situațiile prezentate de copil.

Dezbaterea a avut loc marți, 26 mai, în Parlament, în cadrul unui eveniment dedicat sănătății mintale a copiilor și tinerilor din sistemul educațional. La discuții au participat elevi, profesori, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și oficiali din educație.

Mai mulți elevi au vorbit despre anxietate, suprasolicitare și sentimentul că nu sunt ascultați în școală.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihai dimian
eleva
comisie educatie
telefon
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
După căldură, ploi și vijelii. ANM, prognoza meteo actualizată
Publicat acum 5 minute
Galați: "Sănătatea fără frontiere", cursuri de prim-ajutor pentru 550 de elevi și cadre didactice
Publicat acum 5 minute
O trotinetă electrică a provocat un incendiu cu pagube însemnate în Arad
Publicat acum 27 minute
Israelul anunță eliminarea noului şef al aripii armate a Hamas
Publicat acum 28 minute
Noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Rabla Auto 2025 pentru instituții publice și unități administrativ-teritoriale, Iluminat Public și Apă Canal au fost publicate pe site-ul AFM
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Mircea Badea: Poți să fii Verstappen, combinat cu Titi Aur și Ari Vatanen. Ce să faci în acest caz?! Am avut un accident absolut identic pe Valea Oltului
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Horoscop 27 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Lovitură pentru pensionari. ÎCCJ, decizie referitoare la perioada stagiului militar
Publicat acum 2 ore si 36 minute
BANCUL ZILEI: Crezul bărbaților
Publicat acum 10 ore si 24 minute
NATO întărește flancul estic: Corp de armată pentru apărarea Letoniei și Estoniei de un eventual conflict cu Rusia
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close