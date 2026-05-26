€ 5.2359
|
$ 4.4978
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2359
|
$ 4.4978
 
DCNews Stiri Vremea în primele zile din vara 2026. Florinela Georgescu (ANM), pentru DC NEWS: Temperaturi mai scăzute, fond atmosferic rece
Data publicării: 26 Mai 2026

EXCLUSIV Vremea în primele zile din vara 2026. Florinela Georgescu (ANM), pentru DC NEWS: Temperaturi mai scăzute, fond atmosferic rece
Autor: Doinița Manic

imagine cu un copac, vara1 După acest dom de căldură vine o ușoară răcire, anunță Florinela Georgescu. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a spus cum va fi vremea în primele zile din vara 2026.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, în exclusivitate pentru DC News, cum va fi vremea în primele zile din vara 2026, în contextul în care în aceste zile România se află sub influența domului de căldură, cu temperaturi aproape de pragul caniculei.

Florinela Georgescu: Duminică vine o ușoară răcire 

"Ceea ce se întâmplă acum este mai special. Practic temperaturile pe care le-am avut până duminică și cele pe care le vom avea de joi încolo sunt mai apropiate de normalul perioadei și este adevărat că după niște oscilații pe care le avem în această săptămână, începutul lunii iunie pare a fi unul cu temperaturi mai apropiate de normal și o creștere a gradului e instabilitate. Până atunci, săptămâna asta este cu variații. Adică două zile cu temperaturi foarte ridicate, joi și vineri cu temperaturi mai scăzute, sub influența unui fond atmosferic rece, sâmbătă din nou mai cald și de duminică începând o ușoară răcire care să mențină temperaturile pe parcursul săptămânii viitoare în limitele normalului începutului de iunie.

Chiar și așa este destul de probabil ca luna iunie să aducă repede temperaturi foarte ridicate, în acord cu estimările pentru următoarele patru săptămâni, mai ales pentru jumătatea de vest a teritoriului. De altfel, este destul de firesc ca în ultimii ani primele valuri de căldură să vină dinspre Europa Centrală și să afecteze mai ales partea de vest a țării pentru că se formează oarecum după același scenariu pe care îl vedem în aceste zile, la început pe partea de sud-vest a Europei și apoi în extindere în celelalte regiuni", a explicat Florinela Georgescu.

S-ar putea să avem din nou praf saharian

Cât despre posibilitatea să ne confruntăm din nou cu praful saharian, ca în anii trecuți, Florinela Georgescu a spus: "Vom vedea dacă se va repeta și în acest an pentru că sunt specifice în această perioadă ca circulațiile sudice să aducă Sahara, praful care sigur scade calitatea aerului.

Cu siguranță sunt de așteptat astfel de pătrunderi de praf saharian tot deasupra Pensinsulei Iberice și nu ar fi exclus chiar și înspre țările riverane Mării Mediterane, deci mă gândesc aici la Italia, poate și în Peninsula Balcanică, spre jumătatea acestei săptămâni".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anm
florinela georgescu
iunie
caldura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Imagini cu momentul în care un pompier este spulberat de un polițist, pe Defileul Dunării. Vinovatul avea 2,55g/l alcoolemie
Publicat acum 23 minute
Bacalaureatul se modifică radical din 2030. Apar noi probe scrise și orale
Publicat acum 50 minute
Furie printre localnicii uneia dintre cele mai vizitate destinații turistice din lume: „E în pragul dezastrului”
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Cel mai important sfat de conducere defensivă. Titi Aur: În jungla din România, trebuie să te aștepți la așa ceva
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ce spune Kelemen Hunor (UDMR) despre varianta Eugen Tomac - premier
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 55 minute
Legea salarizării: Cosmin Dorobanțu (FSANP) anunță că dă Guvernul în judecată / Cerințele personalului din apărare și ordine publică
Publicat acum 9 ore si 10 minute
Eugen Tomac, premier de cursă lungă pentru dezideratul lui Nicușor Dan. Scenariul care ar lăsa PNL în afara deciziei politice
Publicat acum 13 ore si 25 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii iunie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 10 ore si 4 minute
Situația urșilor din România, scăpată de sub control: Adevăratul motiv pentru care nu se iau măsuri
Publicat acum 12 ore si 38 minute
Andrei Caramitru: Vă spun o informație. Știți cât plătesc saudiții pe consultanță de la marile firme internaționale?
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close