Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, în exclusivitate pentru DC News, cum va fi vremea în primele zile din vara 2026, în contextul în care în aceste zile România se află sub influența domului de căldură, cu temperaturi aproape de pragul caniculei.

Florinela Georgescu: Duminică vine o ușoară răcire

"Ceea ce se întâmplă acum este mai special. Practic temperaturile pe care le-am avut până duminică și cele pe care le vom avea de joi încolo sunt mai apropiate de normalul perioadei și este adevărat că după niște oscilații pe care le avem în această săptămână, începutul lunii iunie pare a fi unul cu temperaturi mai apropiate de normal și o creștere a gradului e instabilitate. Până atunci, săptămâna asta este cu variații. Adică două zile cu temperaturi foarte ridicate, joi și vineri cu temperaturi mai scăzute, sub influența unui fond atmosferic rece, sâmbătă din nou mai cald și de duminică începând o ușoară răcire care să mențină temperaturile pe parcursul săptămânii viitoare în limitele normalului începutului de iunie.

Chiar și așa este destul de probabil ca luna iunie să aducă repede temperaturi foarte ridicate, în acord cu estimările pentru următoarele patru săptămâni, mai ales pentru jumătatea de vest a teritoriului. De altfel, este destul de firesc ca în ultimii ani primele valuri de căldură să vină dinspre Europa Centrală și să afecteze mai ales partea de vest a țării pentru că se formează oarecum după același scenariu pe care îl vedem în aceste zile, la început pe partea de sud-vest a Europei și apoi în extindere în celelalte regiuni", a explicat Florinela Georgescu.

S-ar putea să avem din nou praf saharian

Cât despre posibilitatea să ne confruntăm din nou cu praful saharian, ca în anii trecuți, Florinela Georgescu a spus: "Vom vedea dacă se va repeta și în acest an pentru că sunt specifice în această perioadă ca circulațiile sudice să aducă Sahara, praful care sigur scade calitatea aerului.

Cu siguranță sunt de așteptat astfel de pătrunderi de praf saharian tot deasupra Pensinsulei Iberice și nu ar fi exclus chiar și înspre țările riverane Mării Mediterane, deci mă gândesc aici la Italia, poate și în Peninsula Balcanică, spre jumătatea acestei săptămâni".