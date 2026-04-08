€ 5.0949
|
$ 4.3602
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.3602
 
DCNews Stiri Cod Portocaliu de ninsori şi viscol, în orele următoare. ANM, zonele vizate
Data publicării: 13:34 08 Apr 2026

Cod Portocaliu de ninsori şi viscol, în orele următoare. ANM, zonele vizate
Autor: Doinița Manic

imagine cu viscol, ninsoare ANM a emis mai multe atenționări meteorologice.Sursa foto: Agepres/rol ilustrativ

ANM a emis o avertizare nowcasting Cod Portocaliu de ninsori şi viscol, dar și un Cod Galben de intensificări ale vântului.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare nowcasting Cod Portocaliu de ninsori şi viscol. Atenționarea este valabilă în următoarele cinci ore și vizează zona montană a judeţului Suceava, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: Vremea se răcește înainte de Paște. ANM, prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Potrivit meteorologilor, până la ora 18:00, în judeţul Suceava, la altitudini de peste 1.800 de metri, se va semnala ninsoare, însoţită de vânt puternic cu viteza la rafală de 85 - 110 km/h, care va determina scăderea vizibilităţii sub 50 de metri.

Cod Galben de intensificări ale vântului

De asemenea, până la ora 15:00, va fi Cod Galben de intensificări ale vântului, în judeţul Argeş (localităţile: Piteşti, Curtea de Argeş, Mioveni, Costeşti, Ştefăneşti, Bascov, Poiana Lacului, Buzoeşti, Băiculeşti, Bârla, Vedea, Bradu, Ungheni, Mălureni, Mărăcineni, Stolnici, Merişani, Moşoaia, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Budeasa, Miceşti, Tigveni, Recea, Rociu, Şuici, Căldăraru, Cocu, Miroşi, Valea Danului, Uda, Hârseşti, Popeşti, Izvoru, Ciofrângeni, Băbana, Oarja, Cepari, Cuca, Cotmeana, Morăreşti, Săpata, Drăganu, Cicăneşti şi Râca) şi în judeţul Teleorman (la: Roşiorii de Vede, Peretu, Plosca, Măldăeni, Buzescu, Scrioaştea, Călineşti, Ciolăneşti, Troianul, Vedea, Rădoieşti, Siliştea-Gumeşti, Nenciuleşti, Drăgăneşti de Vede, Drăcşenei, Zâmbreasca, Săceni, Necşeşti, Beuca, Sfinţeşti, Dideşti, Stejaru şi Balaci).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cod portocaliu
viscol
ninsori
avertizare meteo
anm
suceava
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 37 minute
Cod Portocaliu de ninsori şi viscol, în orele următoare. ANM, zonele vizate
Publicat acum 37 minute
Donald Trump s-ar putea întâlni cu Kim Jong Un. Condiția-cheie a SUA
Publicat acum 43 minute
Reacția lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu cu Iranul
Publicat acum 53 minute
Imagistica în oncologie. Dr. Tudor Ciprut (SANADOR), la DC Medical și DC News
Publicat acum 57 minute
UZPR, după decizia CNA de suspendarea posturilor Realitatea Plus tv și radio Gold FM: Suntem surprinși cum sunt abrogate facilități acordate ziariștilor pentru exercitarea profesiei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 18 minute
Trump, decizie de ultimă oră după ce spusese că va distruge Iranul. Anunț așteptat de toată planeta
Publicat acum 5 ore si 46 minute
Armistițiu SUA - Iran: Donald Trump oferă ajutor pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. "Se vor câştiga sume mari de bani"
Publicat acum 6 ore si 6 minute
Horoscop 8 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Mesajul Anei Maria Păcuraru - Dobra, după ce licența Realitatea Plus a fost retrasă de CNA - Video
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Calendarul funeraliilor lui Mircea Lucescu: Unde va fi depus și înmormântat marele antrenor
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close