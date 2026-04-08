Cod Portocaliu de ninsori şi viscol, în orele următoare. ANM, zonele vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare nowcasting Cod Portocaliu de ninsori şi viscol. Atenționarea este valabilă în următoarele cinci ore și vizează zona montană a judeţului Suceava, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: Vremea se răcește înainte de Paște. ANM, prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Potrivit meteorologilor, până la ora 18:00, în judeţul Suceava, la altitudini de peste 1.800 de metri, se va semnala ninsoare, însoţită de vânt puternic cu viteza la rafală de 85 - 110 km/h, care va determina scăderea vizibilităţii sub 50 de metri.

Cod Galben de intensificări ale vântului

De asemenea, până la ora 15:00, va fi Cod Galben de intensificări ale vântului, în judeţul Argeş (localităţile: Piteşti, Curtea de Argeş, Mioveni, Costeşti, Ştefăneşti, Bascov, Poiana Lacului, Buzoeşti, Băiculeşti, Bârla, Vedea, Bradu, Ungheni, Mălureni, Mărăcineni, Stolnici, Merişani, Moşoaia, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Budeasa, Miceşti, Tigveni, Recea, Rociu, Şuici, Căldăraru, Cocu, Miroşi, Valea Danului, Uda, Hârseşti, Popeşti, Izvoru, Ciofrângeni, Băbana, Oarja, Cepari, Cuca, Cotmeana, Morăreşti, Săpata, Drăganu, Cicăneşti şi Râca) şi în judeţul Teleorman (la: Roşiorii de Vede, Peretu, Plosca, Măldăeni, Buzescu, Scrioaştea, Călineşti, Ciolăneşti, Troianul, Vedea, Rădoieşti, Siliştea-Gumeşti, Nenciuleşti, Drăgăneşti de Vede, Drăcşenei, Zâmbreasca, Săceni, Necşeşti, Beuca, Sfinţeşti, Dideşti, Stejaru şi Balaci).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.