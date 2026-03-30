Florinela Georgescu, ANM, detaliază în exclusivitate la DC News prognoza pentru Florii și Paște, 2026. Ce temperaturi ne așteaptă? Va ploua sau vom avea zile însorite? Află tot ce ne ne rezervă vremea în perioada sărbătorilor pascale.

Duminica de Florii, vreme în general bună

"În această săptămână, spre final, joi și vineri, un nou ciclon format în Marea Mediterană va aduce precipitații, în special în jumătatea de sud a țării, cu cantități care ar putea fi similare cu ceea ce am înregistrat până acum, adică în medie 30-40 de litri/m². Sper ca de Florii vremea să se îmbunătățească. Suntem din nou într-o perioadă din aceea cu schimbări destul de rapide, odată la două sau trei zile, și, deci, dacă estimările actuale, care arată ploaia mai consistentă joi și vineri, se mențin, urmează ca de sâmbătă vremea să se amelioreze. Există scenariul foarte probabil ca Duminica de Florii să fie una cu vreme în general bună. Foarte important este și procesul de încălzire. Aceste noi ploi pe care le așteptăm vin pe fondul unor temperaturi în creștere.

"Există șanse să se respecte tradiția care spune că vremea de Florii va fi și de Paște"

Ar fi de așteptat ca această creștere să se concretizeze prin maxime de 17-20 de grade, în special în partea de sud și sud-vest a teritoriului. Mediterana nu ne trimite doar apă, ci și căldură. Este o diferență față de ce am avut în ultimele zile. Chiar dacă cei doi cicloni sunt de aceeași origine mediteraneană, unul dintre ei s-a format, urmează al doilea în context diferit. Temperaturile vor crește. E un semnal îmbucurător, un semnal care ar putea menține temperaturile și în Săptămâna Mare. Posibil să mai fie o perioadă scurtă de ploaie, dar există șanse să se respecte tradiția care spune că vremea de Florii va fi și de Paște. Dincolo de Joia Mare am putea avea un nou episod cu precipitații, iar acel episod mai crește incertitudinea", a explicat Florinela Georgescu.

