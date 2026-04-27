Val de aer arctic peste România: Temperaturi de până la -5 grade Celsius și risc de îngheț pentru culturile agricole

O invazie rară de aer rece arctic la sfârșitul lunii aprilie urmează să scadă temperaturile în Europa de Est și Sud-Est, aducând un risc ridicat de îngheț dăunător pentru culturile agricole chiar la începutul sezonului de vegetație din 2026, potrivit Severe Weather.

După un început de primăvară neobișnuit de cald, schimbarea vine brusc: o masă de aer rece din zona arctică este împinsă spre sud de o combinație de factori atmosferici, inclusiv slăbirea vortexului polar și formarea unui blocaj de presiune deasupra Atlanticului de Nord, care canalizează frigul direct către Europa.

Specialiștii în meteorologie explică faptul că acest tip de circulație a aerului, de la nord la sud, este favorizat și de schimbările din Pacific, pe fondul tranziției către fenomenul La Niña. Rezultatul este un aer foarte rece, care ajunge până în centrul și sud-estul continentului, iar episodul de frig ar putea dura până la începutul lunii mai.

Îngheț în luna mai: Efecte asupra culturilor agricole

Momentul acestui episod rece amintește de fenomenul „Sfinții de Gheață”, o perioadă critică din luna mai asociată cu înghețuri tardive. Însă, deoarece sezonul de vegetație a început mai devreme anul acesta, riscurile sunt și mai mari dacă apar înghețuri matinale semnificative.

Scăderea temperaturilor va aduce valori cu 10-15 °C sub normalul sezonier, ceea ce reprezintă o amenințare severă pentru agricultură, în special pentru vii și livezi aflate în faza vulnerabilă de înflorire.

Este important de menționat că temperaturile ridicate de la începutul lunii aprilie (20-25 °C sau mai mult) au accelerat dezvoltarea vegetației, făcând revenirea înghețului mult mai periculoasă decât în mod obișnuit.

România, afectată de aerul arctic

Acest val de îngheț va afecta și România. Se așteaptă îngheț pe scară largă în estul și parțial centrul Europei, în Balcani și în Turcia, precum și ninsori neobișnuite în zonele montane din țara noastră și în Turcia. În același timp, Europa de Vest va continua să se încălzească sub influența unui anticiclon.

Momentul este critic pentru agricultură: cu pomii deja înfloriți, temperaturile de -2°C până la -5°C în Turcia centrală și în Balcani pot duce la pierderi totale pentru producătorii de fructe și nuci.

Spre finalul săptămânii viitoare, situația devine și mai neobișnuită. În Turcia, aerul arctic se va întâlni cu mase de aer cald din Mediterană, ceea ce ar putea duce la furtuni puternice și ninsori abundente chiar la începutul lunii mai. În unele regiuni, inclusiv în zona Ankarei, stratul de zăpadă ar putea depăși 30 de centimetri.

Temperaturile din Turcia ar urma să fie cu până la 18 °C sub normal, iar în unele zone minimele ar putea coborî sub -5°C. Meteorologii spun că este un episod rar și potențial periculos, mai ales pentru agricultură, în toată regiunea Mării Negre și în Balcani.

Acest fenomen ar putea deveni unul dintre cele mai severe episoade de aer arctic din regiune pentru începutul lunii mai.

