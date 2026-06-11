Situație fără ieșire pentru Guvernul Tomac: Elena Cristian, frapată de folosirea obsesivă a unui cuvânt de către PNL

Elena Cristian, analist DC Business

Elena Cristian consideră că liberalii nu ar susține niciodată o formulă guvernamentală care nu este condusă de Ilie Bolojan.

PNL a convocat ședința Biroului Politic Național pentru a stabili poziția formațiunii în legătură cu votul de încredere pentru Guvernul Eugen Tomac. Ilie Bolojan a transmis că PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui guvern.

Elena Cristian, analist DC Business, a intervenit telefonic la România TV, unde a comentat acest subiect. Potrivit acesteia, PNL nu ar susține niciun guvern care nu este condus de Ilie Bolojan.

„Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt într-un blocaj fără prea mare cale de întoarcere sau fără sorți de izbândă, pentru că l-am văzut acum câteva minute și pe președintele PNL care a ieșit să spună din nou că nu votează Guvernul Tomac. Cred că nu votează niciun alt guvern, decât pe cel pe care îl va conduce domnul Bolojan.

Mă gândesc că așa le-a spus PNL-iștilor: „Dacă mă vedeți în fruntea guvernului, votați, dacă nu, stați liniștiți în băncuțe că nu votăm niciodată de acum încolo, în următorii 100 de ani".

Sigur că în toată intervenția publică ce m-a frapat pe mine a fost cuvântul „responsabilitate”. Cred că l-a zis de 100 de ori, și vorbind despre responsabilitatea dânșilor, nu despre responsabilitatea altora”, a spus Elena Cristian.

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„Nu știu cum va reuși să convingă. Cred că la UDMR este cheia”

Elena Cristian a explicat că negocierile sunt complicate, iar cheia ar putea fi la UDMR.

„Este o situație fără ieșire, nu știu cum și ce va negocia Eugen Tomac și cum va reuși să convingă. Cred că la UDMR este cheia. Noi tot facem calcule, punem pe masă, socotim, adunăm, scădem... Nu știu cum va reuși să convingă ca acest guvern să treacă mai departe sau nu știu ce schimbări ar putea face în componența guvernului - care a apărut pe surse, necomunicată în totalitate în mod oficial - în așa fel încât să poată să convingă și să obțină voturile necesare.

Din păcate, ceea ce se întâmplă, așa cum am văzut, se simte puternic în economie și lucrurile ar trebui să meargă pe repede înainte”, a spus Elena Cristian la România TV.

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