Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a treia dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României

Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a transmis un mesaj după ce o a treia dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României.

O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineaţă, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia.

"Acțiunile recente ale Forțelor Aeriene Române, alături de aliații noștri din NATO, arată fermitate și curaj în apărarea teritoriului național. Este răspunsul necesar în fața oricăror amenințări și, în mod specific, în cazul încălcărilor ilegale ale spațiului aerian sau maritim.

Le mulțumesc piloților și militarilor români și aliați implicați în aceste acțiuni. Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă.

Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani", a transmis premierul interimar Ilie Bolojan.