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Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a treia dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 26 Iul 2026
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ilie bolojan pnl premier
Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a transmis un mesaj după ce o a treia dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României.

O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineaţă, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia.

"Acțiunile recente ale Forțelor Aeriene Române, alături de aliații noștri din NATO, arată fermitate și curaj în apărarea teritoriului național. Este răspunsul necesar în fața oricăror amenințări și, în mod specific, în cazul încălcărilor ilegale ale spațiului aerian sau maritim.

Le mulțumesc piloților și militarilor români și aliați implicați în aceste acțiuni. Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă.

Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani", a transmis premierul interimar Ilie Bolojan.

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ilie bolojan
drona doborata
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Comentarii (2)

vasile   •   26 Iulie 2026   •   12:52

bolojane la aceasta ora nu esti decat demis

Mihai1   •   26 Iulie 2026   •   12:28

WOW! Și-a înghițit Bolovan fierea și ura cunoscută față de Armata României și a zis printre dinți, șuierând: "Le mulțumesc piloților și militarilor români și aliați implicați în aceste acțiuni. "
I-au trebuit 3 zile să treacă peste dușmănia pe care o știm cu toții față de militarii români!
Nu uită nimeni că delegația militarilor români întorși în scaune cu rotile sau mutilați din Afghanistan și alte teatre de operații au fost ținuți la poartă în timp ce omul de afaceri Fănel Bogoș care dăduse 1 milion de euro să îl vadă pe Bolojan a fost primit imediat! Nu uităm! NU IERTĂM!

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