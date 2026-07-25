Te conectezi la Wi-Fi gratuit? Avertismentul DNSC pe care nu ar trebui să-l ignori

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri sau cafenele pot ascunde riscuri majore pentru datele personale și financiare ale utilizatorilor. Instituția oferă și o serie de recomandări pentru evitarea fraudelor online.
"Conectarea la rețele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative. Atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase.
Cum recunoaștem pericolul?
- Rețele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare
- Denumiri generice sau suspecte (ex.: „Airport_Free_WiFi”)
- Solicitarea unor date personale nejustificate la conectare
- Redirecționări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic
Recomandări de bază:
- Dezactivează conectarea automată la rețele Wi-Fi
- Verifică denumirea rețelei cu personalul locației, atunci când este posibil
- Utilizează datele mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante
- Activează autentificarea în doi pași (2FA) pentru serviciile esențiale
Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale", a scris DNSC, pe pagina sa de Facebook.