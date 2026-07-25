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Te conectezi la Wi-Fi gratuit? Avertismentul DNSC pe care nu ar trebui să-l ignori

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 25 Iul 2026
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Te conectezi la Wi-Fi gratuit? Avertismentul DNSC pe care nu ar trebui să-l ignori
Te conectezi la Wi-Fi gratuit? Avertismentul DNSC pe care nu ar trebui să-l ignori

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri sau cafenele pot ascunde riscuri majore pentru datele personale și financiare ale utilizatorilor. Instituția oferă și o serie de recomandări pentru evitarea fraudelor online.

"Conectarea la rețele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative. Atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase.

  Cum recunoaștem pericolul?

  • Rețele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare
  • Denumiri generice sau suspecte (ex.: „Airport_Free_WiFi”)
  • Solicitarea unor date personale nejustificate la conectare
  • Redirecționări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic

  Recomandări de bază:

  • Dezactivează conectarea automată la rețele Wi-Fi
  • Verifică denumirea rețelei cu personalul locației, atunci când este posibil
  • Utilizează datele mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante
  • Activează autentificarea în doi pași (2FA) pentru serviciile esențiale

Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale", a scris DNSC, pe pagina sa de Facebook.

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