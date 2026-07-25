Te conectezi la Wi-Fi gratuit? Avertismentul DNSC pe care nu ar trebui să-l ignori

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri sau cafenele pot ascunde riscuri majore pentru datele personale și financiare ale utilizatorilor. Instituția oferă și o serie de recomandări pentru evitarea fraudelor online.

"Conectarea la rețele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative. Atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase.

Cum recunoaștem pericolul?

Rețele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare

Denumiri generice sau suspecte (ex.: „Airport_Free_WiFi”)

Solicitarea unor date personale nejustificate la conectare

Redirecționări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic

Recomandări de bază:

Dezactivează conectarea automată la rețele Wi-Fi

Verifică denumirea rețelei cu personalul locației, atunci când este posibil

Utilizează datele mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante

Activează autentificarea în doi pași (2FA) pentru serviciile esențiale

Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale", a scris DNSC, pe pagina sa de Facebook.