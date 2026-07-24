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Ursula von der Leyen, prima reacție după drona doborâtă la Buzău

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 24 Iul 2026
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ursula von der leyen ue
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Sursa foto: Agerpres

Ursula von der Leyen a reacționat după doborârea dronei la Buzău, felicitând Armata Română pentru modul în care a gestionat intervenția.

„Spațiul aerian european a fost încă o dată încălcat de o incursiune a unei drone. Felicit Armata română pentru reacția sa rapidă și eficientă, care a asigurat securitatea noastră comună”, a transmis Von der Leyen vineri, într-un mesaj publicat pe X.

Ursula von der Leyen, despre drona din Buzău

Președinta Comisiei Europene a subliniat, totodată, că întărirea apărării și consolidarea capacității de descurajare de-a lungul frontierei estice a Uniunii Europene rămân priorități absolute.

Drona care a pătruns, vineri, în spațiul aerian al României a fost doborâtă în jurul orei 11:00 de un pilot al Forțelor Aeriene Române aflat la bordul unuia dintre cele două avioane F-16 ridicate de la sol. La misiune au participat și două aeronave Eurofighter Typhoon ale aviației italiene.

Aeronava fără pilot a fost detectată pe radar la ora 09:39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aceasta a urmat un traseu în zig-zag, survolând zone din apropierea Brăilei și Feteștiului, înainte de a-și schimba direcția spre județul Buzău, unde a fost doborâtă pe un câmp din apropierea localității Padina.

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