Sanitas cere Parlamentului să deblocheze angajările din spitale printr-o modificare legislativă

FOTO (rol ilustrativ): Cristina Rădulescu, președinte SANITAS Constanța

Federația Sanitas solicită Parlamentului să adopte o soluție legislativă care să permită spitalelor să angajeze personal în funcție de necesități și de bugetul disponibil.

Preşedintele Federaţiei Sanitas, Iulian Pope, susţine că fiecare spital ar trebui să poată angaja personal în funcţie de nevoile reale şi în limita bugetului disponibil, fără a depinde de aprobări suplimentare din partea Guvernului.

"Nu dorim nici angajări fără limite, nici cheltuieli fără acoperire bugetară. Solicitarea noastră este cât se poate de clară: fiecare unitate sanitară să poată angaja personal în funcţie de necesităţile reale de funcţionare şi în limita bugetului de care dispune, cu respectarea legislaţiei şi asumarea responsabilităţii manageriale. Dacă un spital are nevoie de asistente medicale, medici, infirmiere, brancardieri, personal tehnic, administrativ sau de altă specialitate şi dispune de resursele financiare necesare, este absurd ca ocuparea acelor posturi să depindă de un memorandum care trebuie să parcurgă un traseu birocratic interminabil. Nu putem vorbi despre calitatea serviciilor medicale, despre siguranţa pacientului şi despre păstrarea profesioniştilor în sistem, iar în acelaşi timp să blocăm angajările printr-un mecanism birocratic care nu ţine cont de urgenţele din spitale", a afirmat Iulian Pope, conform sursei citate.

"Deficitul de personal s-a acumulat de ani de zile şi continuă să se agraveze"

Federaţia consideră că eliminarea obligativităţii memorandumului reprezintă cea mai urgentă măsură pe care Parlamentul ar trebui să o adopte pentru sistemul public de sănătate.

"Nu vorbim despre o situaţie apărută ieri. Deficitul de personal s-a acumulat de ani de zile şi continuă să se agraveze. Sanitas semnalează de foarte mult timp efectele acestei situaţii: ture tot mai greu de acoperit, suprasolicitare, imposibilitatea acordării concediilor în condiţii normale în unele unităţi, acumularea de ore suplimentare şi o presiune permanentă asupra celor care au rămas în sistem", se mai arată în comunicat.

Iulian Pope a precizat că pe site-ul Federaţiei Sanitas este disponibil un calculator care evidenţiază deficitul de personal din unităţile sanitare, pe baza datelor publice furnizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

"Doar câteva exemple: Spitalul Judeţean Mavromati din Botoşani are un deficit de asistenţi medicali de 42%; Spitalul de Psihiatrie de la Jebel (Timis) are un deficit de infirmieri de 60%; Institutul "Marius Nasta" din Bucureşti are un deficit de medici de 40,4%; Spitalul de Obstretică şi Ginecologie "Cuza Vodă" din Iaşi are un deficit de brancardieri de 70%! Toate categoriile de personal sunt subdimensionate, nu numai medicii sau asistenţii medicali. Şi nu am dat exemple exclusiv din Bucureşti sau din alte centre universitare, ca să se înţeleagă că problema este generală!", a explicat Iulian Pope.

Sanitas susține că "guvernele României au preferat să administreze această problemă (...) cu soluţii temporare"

Potrivit Sanitas, "de ani de zile, guvernele României au preferat să administreze această problemă prin excepţii, derogări, memorandumuri şi soluţii temporare", iar rezultatul este că problema nu numai că nu a fost rezolvată, ci s-a acutizat.

Federaţia consideră că soluţia juridică este la îndemâna Parlamentului şi poate fi adoptată chiar în sesiunea extraordinară de la finalul lunii iulie 2026, dacă există voinţă politică.

"Sanitas cere o regulă simplă şi responsabilă: dacă o unitate sanitară are nevoie de personal şi are bani în buget pentru plata acestuia, trebuie să poată face angajări. Fără memorandum. Fără luni de aşteptare. Fără aprobări plimbate de la un minister la altul. Deficitul de personal din sănătate nu mai este o problemă care poate fi amânată", mai transmite Federaţia, conform Agerpres.

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