Drona din Buzău ridică semne de întrebare. Generalul Mîndrescu: „Trebuie să învățăm din acest incident înainte să fie prea târziu”

Imagine ilustrativă cu interceptarea unei drone kamikaze ruse de tip Shahed. Photo source: ArmyInform

Drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și, în cele din urmă, doborâtă de un pilot român aflat la manșa unui avion F-16, în județul Buzău. Pe acest subiect, DC News a stat de vorbă cu generalul de brigadă în rezervă, dr. Mircea Mîndrescu, care a explicat ce s-ar fi putut întâmpla, de ce este posibil ca interceptarea să nu fi avut loc mai devreme și ce măsuri ar trebui luate după acest incident.

Întrebat cum a reușit drona să ajungă până în județul Buzău, generalul Mircea Mîndrescu a subliniat că România s-a mai confruntat cu situații similare.

„Păi, bine, e o întrebare care nu mai e o întrebare de mult, în sensul că am avut drone care parcă au parcurs și mai mulți kilometri pe teritoriul național, au traversat teritoriul național, au traversat una dintre ele, la un moment dat, teritoriul mai multor țări NATO. Sunt niște aspecte care sunt interesante din punct de vedere tehnic. Probabil este important dacă a fost observabilă, dacă a fost urmărită în toată această perioadă, dacă am văzut o cum trebuie și, într-adevăr, de ce a traversat acolo”, a spus generalul de brigadă (r) Mircea Mîndrescu pentru DC News.

„Pentru că, dacă vă uitați și la regulile de angajare, nu este exclus ca, după ce piloții au primit ordin să plece la misiune, au ajuns, au observat-o, poate că nu au putut să o intercepteze într-un mod care să evite pierderile de la sol și distrugerile de la sol. Și astfel încât au acționat și se vede că au acționat foarte bine în sensul că nu avem distrugeri, nu avem pierderi. Armata se arată capabilă și hotărâtă să-și apere suveranitatea aeriană. Așa cum a putut”, adaugă Mîndrescu.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV! Primarul din Pogoanele, după drona doborâtă din Buzău: Nu aveam un scenariu pentru o astfel de situație. Cum să reacționăm? Ne-au luat pe nepregătite

Costurile intervenției au fost foarte mari

Generalul atrage atenția că o astfel de operațiune presupune costuri importante, însă consideră că mesajul transmis este unul important.

„Într-adevăr, dacă ne uităm la spectrul financiar: patru aeronave, ore de zbor foarte multe, ora de zbor foarte scumpă, racheta care a fost cheltuită pentru neutralizare, deci, din acest punct de vedere, al raportului financiar cost-beneficii, este evident că am cheltuit extrem de mult. Dar este prima oară când se întâmplă și eu sper și am încredințarea că în acest moment se verifică întregul modus operandi, cum au funcționat procedurile, când a fost văzută drona, dacă ar fi putut să fie văzută mai din timp, dacă procedurile au funcționat bine, ce anume trebuie modificat și alte asemenea aspecte, care, pe de-o parte, ne ajută să învățăm niște lecții acolo unde nu am funcționat cum trebuie, pe de altă parte să transformăm acțiunea în așa numitele bune practici, acolo unde, cu adevărat, am acționat ca la carte în românește și gândim că trebuie să acționăm în continuare”, subliniază generalul de brigadă (r) Mircea Mîndrescu.

România trebuie să își adapteze apărarea

În opinia generalului, incidentul arată că România trebuie să își dezvolte noi metode de combatere a dronelor.

„Mesajul politic, în primul rând, mesajul strategic și apoi toate celelalte elemente. Este evident că trebuie să ne gândim și la alte modalități de a combate aceste drone. Nu este prima care este pe teritoriul României și trebuie să ne gândim.

E una, dacă veneau mai multe? Dacă scăpau cinci-șase? Aceste aspecte trebuie să fie analizate foarte rece, foarte obiectiv de specialiști și să se ia măsurile necesare”, spune Mîndrescu.

Generalul consideră că populația trebuie să știe cum să reacționeze în astfel de situații.

„Și nu în ultimul rând, absolut deloc în ultimul rând, va trebui ca publicul, cetățenii noștri, concetățenii noștri, să știe să acționeze într-un asemenea caz. Pentru că ce am văzut? Este momentul lovirii dronei și drona, după ce este lovită, mai zboară foarte mult timp și aterizează undeva în județul Buzău, în vestul județului Buzău, la o mare distanță de momentul loviturii. Ei, trebuie să ne asigurăm că cetățenii știu să acționeze, știu să se protejeze, în primul rând, să asculte mesajele RO-ALERT, să acționeze în consecință, să se protejeze și nu în ultimul rând, dacă văd o dronă, să informeze, după cum s-a întâmplat foarte bine, în niciun caz să nu atingă resturile și să se depărteze de locul unde drona a căzut.

Deci, acțiuni le-aș numi eu normale, nu este prima oară încă o dată, bineînțeles vor urma și elemente și acțiuni diplomatice. Acum drona se cercetează, vom vedea care sunt elementele care ies în această cercetare de ordin criminalistic al dronei respective. Și în funcție de concluziile de acolo, se vor lua măsuri și diplomatice, pentru că este evident, nu este o dronă de-a noastră, este una străină care ne-a violat spațiul aerian.

Deci, o serie întreagă de măsuri în ordine pe acele linii militare, de informații, economice și, de asemenea, diplomatice, care trebuie să fie luate astfel încât să ne consolidăm încă o dată capacitatea de apărare și prin această consolidare să urmărim inevitabil și de dorit consolidarea puterii de descurajare pe care trebuie să o avem”, subliniază generalul de brigadă (r) Mircea Mîndrescu.

VEZI ȘI: Mesaj RO-ALERT pentru prima dată în Buzău / Drona a fost doborâtă / Autoritățile locale, luate prin surprindere / Traseul dronei / update

Generalul Mircea Mîndrescu: „Orice scenariu este posibil în acest moment”

Întrebat dacă este vorba despre o dronă scăpată de sub control sau despre o misiune deliberată, generalul spune că toate variantele trebuie analizate.

„Orice este posibil în acest moment și eu sper că cei care au într-adevăr toate datele și care primesc noile date care apar ca urmare a analizării situației, au curajul, și eu cred că îl au, de a avea în vedere toate scenariile posibile, astfel încât dacă o anumită acțiune, o anumită concluzie elimină un scenariu, doar acel scenariu să fie eliminat, toate celelalte să fie avute în vedere.

Deci, se poate să fie una care a fost scăpată de sub control, de asemenea, depinde foarte mult dacă drona a fost cu încărcătură de explozibilă sau nu. Ar putea să fie una scăpată de sub control, ar putea să fie o altă dronă care ar fi avut un alt obiectiv, acela de a testa încă o dată modalitatea în care România acționează, regulile de angajare acționează într-o asemenea situație. Pentru că știți cum este. Ai încercat, ai trimis o dronă ca să observi cum se acționează, apoi realizezi că cel care a primit drona pe teritoriul lui probabil că își modifică modul de acțiune și atunci trimiți și o altă dronă care să verifice din nou ce s-a schimbat și la un anumit interval, o altă dronă, așa numite drone de cercetare operațională.

Dar am putea vorbi și despre un asemenea tip de dronă, nu știu sigur, eu nu sunt în măsură în acest moment să trag concluzii foarte ferme, dar cred că trebuie să fim foarte deschiși la toate scenariile pe care să le analizăm obiectiv, astfel încât concluzia pe care să o tragem să nu aibă nimic subiectiv în ea și să ne orienteze spre înțelegerea cu adevărată problemei strategice și operative”, conchide generalul Mîndrescu.