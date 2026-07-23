Actuala iubită a lui Dany Boy, apariție-surpriză la „Insula Iubirii - Reuniunea”. Cine a lipsit din platou

Reuniunea concurenților din sezonul 2024 al emisiunii Insula Iubirii a adus în platou mai multe personaje care au marcat unul dintre cele mai urmărite sezoane. Pe lângă ispitele Marcel, devenit celebru pentru...

Reuniunea concurenților din mai multe sezoane ale emisiunii Insula Iubirii a adus în platou mai multe personaje care au marcat unul dintre cele mai urmărite sezoane. Pe lângă ispitele Marcel, devenit celebru pentru replica „Hola, mami, qué guapa”, și Alin, care s-a apropiat de Maria spre finalul experienței, și-a făcut apariția și Raluca, actuala iubită a lui Dany Boy.

Mădălina a ales să nu dea ochii cu Dany Boy

În schimb, marea absentă a fost Mădălina, ispita alături de care Dany Boy a început o relație în timpul filmărilor din Thailanda. Potrivit celor discutate în emisiune, aceasta a ales să nu participe la reuniune și să nu dea ochii cu fostul concurent.

Întrebată dacă ar accepta provocarea de a participa și ea la Insula Iubirii, Raluca a recunoscut că ideea o tentează.

„M-ar tenta să particip la Insulă, nu știu ce să zic, sincer. A făcut ce a simțit în emisiune. Eu am un part-time să pot ajunge și la Facultate”, a declarat aceasta.

Prezența Ralucăi în platou a atras atenția, mai ales că Maria, fosta iubită a lui Dany Boy, s-a aflat chiar alături de cei doi în timpul reuniunii.