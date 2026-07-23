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DCNews Stiri ”Sunt foarte mândru că ai mei vor avea un candidat la Președinție cu șanse mari”. Bogdan Chirieac, predicție. Aceste lucruri se vor întâmpla

”Sunt foarte mândru că ai mei vor avea un candidat la Președinție cu șanse mari”. Bogdan Chirieac, predicție. Aceste lucruri se vor întâmpla

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 23 Iul 2026
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Premierul Ilie Bolojan si primarul Ciprian Ciucu
Inquam Photos / Codrin Unici / Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre posibila candidatură a lui Ilie Bolojan la alegerile prezidențiale din 2030.

„N-am nicio îndoială că onorabilul candidat al alianței PNL-USR va fi domnul Ilie Bolojan. Este mai mult USR-ist decât liberal. Eu, unul, până acum nu i-am văzut partea liberală, în schimb pe cea USR-istă o văd din plin.

„Va intra în turul doi cu candidatul suveranist”

Sunt foarte mândru că ai mei vor avea un candidat la Președinție cu șanse mari să intre în turul al doilea alături de candidatul suveranist. Acolo vom vedea dacă va câștiga candidatul suveranist sau domnia sa.

Dar de ce 2030? Pentru că și George Simion, și Ilie Bolojan îl vor suspenda pe Nicușor Dan. Poate că nu vor reuși anul acesta, dar anul viitor președintele Dan va trece printr-o procedură de suspendare, ceea ce, în opinia mea, este o mare prostie și împotriva intereselor României.

„USR și-a pus oameni în toate instituțiile statului”

Toată propaganda USR-ului se ocupă de acest lucru. Mă uimește de fiecare dată, știind care este starea presei în general, cât de bine este finanțată această propagandă. Jos pălăria! Sunt chiar impresionat de modul în care a acționat USR-ul. Și-au pus oameni în toate instituțiile statului fără milă, trecând prin zid, prin lege, și au obținut ceea ce și-au dorit.

Astăzi, cel mai hotărât partid din România este USR. Dacă își propun alegeri anticipate sau suspendarea președintelui, eu cred că aceste lucruri se vor întâmpla”, a explicat Bogdan Chirieac la B1 TV.

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