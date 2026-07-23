Scandal într-un autobuz STB: O controloare a fost bătută după ce a cerut verificarea cardului de călătorie

Sursa foto: Agerpres

O femeie a fost pusă sub control judiciar și este cercetată de procurori pentru ultraj, după ce ar fi bătut o controloare STB aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu, într-un autobuz de pe linia 331 din București.

Potrivit unor date din anchetă, incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 13:30, într-un autobuz care circula între staţiile Piaţa Dorobanţi - Piaţa Charles de Gaulle din Bucureşti.

O controloare de la STB i-a solicitat unei femei să prezinte cardul de călătorie. Aceasta avea un card de călătorie valabil, dar nu era emis pe numele ei, ci pe numele unei pensionare. Cardurile de călătorie ale pensionarilor sunt nominale şi netransmisibile. Între cele două a izbucnit un conflict, în timpul căruia femeia a agresat-o pe controloare, trăgând-o de păr şi lovind-o cu palmele şi pumnii.

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Șoferul autobuzului a intervenit

Situaţia s-a mai calmat după ce şoferul a oprit autobuzul şi a stat de vorbă cu femeia respectivă.

"La data de 22.07.2026, prin ordonanţa procurorului s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de o inculpată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj, reţinându-se în esenţă în sarcina acesteia faptul că, la data de 22.07.2026, în jurul orei 13:30, în timp ce se afla în interiorul autobuzului STB nr. 331, care se deplasa între staţiile STB Piaţa Dorobanţi - Piaţa Charles de Gaulle din Sectorul 1, Bucureşti, în calitate de călător, a agresat-o fizic pe persoana vătămată care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu în calitate de controlor legitimaţii călătorie STB, prin aceea că a tras-o de păr şi a lovit-o în mod repetat cu palmele şi pumnii în zona feţei şi a părţii superioare a corpului (umeri, braţe, piept) ca urmare a solicitării persoanei vătămate de a fi verificată deţinerea de către inculpată a unui card de călătorie valabil", a explicat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, într-un comunicat de presă.

Ulterior, procurorii au plasat-o pe agresoare sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

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