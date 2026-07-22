Ploile au făcut ravagii în șase județe și în București. Zeci de locuințe inundate, oameni evacuați și copaci doborâți de vânt

Inundațiile fac pagube în mai multe județe din țară. Sursa foto: Meteoplus, Facebook/ Prahova

Ploile torențiale și vijeliile au produs pagube în 24 de localități din județele Buzău, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Prahova și în București.

Forţele de intervenţie acţionează pentru evacuarea apei din case şi curţi şi pentru îndepărtarea copacilor şi elementelor de construcţie desprinse de vânt în 24 de localităţi din cinci judeţe şi Municipiul Bucureşti.

Ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, miercuri, în intervalul orar 8:00 - 18:00, au fost înregistrate efecte în 24 de localităţi din judeţele Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa, Ilfov, Prahova şi municipiul Bucureşti, informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Intervenții în zeci de locuințe și gospodării

Forţele de intervenţie acţionează pentru evacuarea apei din 106 case, 50 curţi, 12 beciuri/subsoluri şi patru agenţi economici, precum şi pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la cinci imobile şi 14 copaci prăbuşiţi, fiind avariate patru autoturisme.

Garsoniere inundate într-o localitare prahoveană

„Totodată, în localitatea Pleaşa din judeţul Prahova un bloc de locuinţe care dispune de 20 garsoniere amplasate la parterul acestuia a fost inundat. Din garsonierele afectate de inundaţii au fost evacuate zece persoane, dintre care un minor, iar acestea au fost relocate la un cămin din comuna Bucov, pus la dispoziţie de către autorităţile locale”, arată sursa citată.

Alte 10 locuinţe din proximitatea blocului au fost afectate, două persoane adulte fiind evacuate şi relocate la acelaşi cămin. Persoanele evacuate nu au necesitat îngrijiri medicale.

Monitorizarea evoluţiei fenomenelor hidrometeorologice continuă, echipele operative ale MAI fiind pregătite să intervină pentru protejarea populaţiei şi limitarea efectelor produse de vremea severă.

„Recomandăm cetăţenilor să respecte măsurile transmise de autorităţi, să evite deplasările în zonele afectate şi să urmărească permanent informările oficiale privind evoluţia situaţiei operative. Pentru informaţii privind modul de comportare în situaţii de urgenţă, accesaţi platforma fiipregatit.ro şi descărcaţi gratuit aplicaţia DSU”, precizează IGSU, potrivit Agerpres.