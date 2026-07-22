Pepene roșu sau pepene galben? Mihaela Bilic: Care e mai prietenos cu silueta și cum trebuie consumat

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Pepene roșu sau pepene galben? Ambele tipuri sunt printre fructele preferate ale verii, însă există câteva diferențe importante din punct de vedere nutrițional.

Într-un videoclip postat pe pagina de Facebook, medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre diferențele dintre pepenele roșu și cel galben și a explicat că ambele tipuri de pepene au beneficii pentru organism. Potrivit acesteia, pepenele galben are un avantaj prin conținutul mai ridicat de potasiu.

„Pepenele este fructul vedetă al verii. Zemos și răcoritor, greu îi poți rezista.

Ce culoare alegem, roșu sau galben? Pepenele roșu conține licopen, un pigment cu efect de protecție a pielii împotriva razelor ultraviolete. Pepenele galben conține betacaroten, un precursor de vitamina A cu efect de protecție a pielii împotriva îmbătrânirii. Deci avem egalitate.

La conținutul de potasiu, mineral care previne retenția de lichide, pepenele galben e câștigător. Are dublu față de cel roșu”, a spus Mihaela Bilic în videoclipul postat pe pagina de Facebook.

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„Pepenele se mănâncă cu felia. Chiar dacă are peste 90% apă, îngrașă”

Mihaela Bilic a precizat că pepenele galben are mai multe fibre decât cel roșu, ceea ce ajută la absorbția mai lentă a zahărului. Aceasta a explicat însă că, indiferent de culoare, pepenele trebuie consumat cu măsură.

„La conținutul de fibre, tot pepenele galben învinge cu 1 g de fibre la 100 față de 0,3 g pentru cel roșu. Fibrele încetinesc absorpția zahărului, deci pepenele galben e mai prietenos cu silueta.

Ambele culori au 7 g de fructoză la 100 g și în jur de 35 de calorii. Roșu sau galben, nu uitați că pepenele se mănâncă cu felia. Chiar dacă are peste 90% apă, îngrașă”, a mai spus Mihaela Bilic.

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