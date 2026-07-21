Un român a făcut o glumă neinspirată pe aeroportul din Frankfurt. Ce a urmat l-a lăsat fără zbor și cu dosar penal

Foto: Pixabay / aeroport

Un român de 38 de ani este cercetat penal în Germania și nu a mai fost lăsat să urce în avion.

Un cetățean român care trebuia să plece spre România din aeroportul de la Frankfurt, Germania, nu a mai fost lăsat să se urce în avion. Pe lângă această interdicție, bărbatului în vârstă de 38 de ani i s-a deschis un dosar penal după ce ar fi glumit cu angajații aeroportului spunând că există o bombă în bagajul său. Gluma sa a declanşat un control de securitate din partea forţelor de ordine.

Povestea a început în momentul în care bagajul bărbatului a fost oprit pentru un control suplimentar. Aparent, testul efectuat pentru depistarea explozibililor ar fi avut un rezultat pozitiv, notează presa din Germania. Mai mult, pe ecranul scanerului a fost identificat un obiect pe care agenții nu îl puteau recunoaște.

Situația s-a înrăutățit

Situația s-a înrăutățit destul de rapid. Controlul a fost unul mult mai dificil decât în mod normal. Bagajul românului avea un sistem de blocare cu cifru, iar acesta nu cunoștea codul. Agenții au reușit să deschidă geamantanul și au concluzionat că obiectul greu de recunoscut era doar o cutie muzicală.

Totuși, în timpul analizei, românul a făcut gluma neinspirată prin care a susținut că în bagaj este o bombă. Declarația sa a declanșat panică și măsuri suplimentare de examinare. Controlul a trebuit luat de la început cu "supravegherea foarte strictă a poliției", potrivit autorităților.

După ce verificările au fost terminate, pasagerul român a fost amendat, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal. Totodată, bărbatul nu a mai fost lăsat să urce în avion.

Poliția Federală germană a avertizat că asemenea afirmații pot avea urmări serioase: „Declarațiile despre bombe sau alte obiecte periculoase nu sunt o glumă. Acestea declanșează măsuri ample de securitate și pot duce la anchete penale, excluderea de la zbor, precum și la solicitări considerabile de despăgubire.”

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