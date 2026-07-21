Târgu Bujor: Investiții în sănătate de 1,6 milioane de euro

Vechea secție de Medicină Inernă și Camera de Gardă de la Spitalul din Târgu Bujor se demolează, pentru a construi un pavilion medical modern, dotat cu echipamente de ultimă generație, a anunțat Costel Fotea.

"Este un prim pas pentru realizarea unei investiții majore în sistemul medical din județul Galați.

În locul clădirii construite în urmă cu aproape șapte decenii va fi ridicat un corp medical nou, modern, care va deservi peste 60.000 de locuitori din Târgu Bujor și localitățile învecinate, precum Vârlezi, Umbrărești, Fârțănești, Băneasa sau Jorăști. Investiția face parte dintr-un proiect cu fonduri europene mai amplu - "Sănătatea fără frontiere", cu o valoare totală de 1,6 milioane de euro, derulat de Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești (Republica Moldova)," a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Actuala clădire , construită în 1960, direct pe sol, fără fundație, era grav degradată. Zidăria prezenta fisuri, pereții erau afectați permanent de umiditate și igrasie, iar condițiile erau improprii atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. De exemplu, Camera de Gardă funcționa într-un spațiu de doar 47 mp, compartimentat în trei încăperi, insuficient pentru nevoile actuale.

Noua clădire, cu regim de înălțime P+1 și o suprafață utilă de 874 mp, va găzdui Secția de Medicină Internă și Compartimentul de Primiri Urgențe în spații la cele mai înalte standarde tehnice și medicale. Vor fi amenajate saloane cu două și trei paturi, fiecare cu maie proprie și climatizare, precum și cabinete medicale moderne.

Investiția include și dotarea cu echipamente medicale performante - ecografe, paturi ATI, electrocardiografe, defibrilatoare, monitoare pentru funcții vitale și instalații de oxigen.

Peste 11.000 de pacienți sunt tratați anual în ele două secții, dintre care aproximativ 9.500 reprezintă urgențe medico-chirurgicale. Prin urmare, această investiție reprezintă un pas important pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate tuturor pacienților pentru a avea la Târgu Bujor un spital modernizat în totalitate," a declarat Costel Fotea.