Cozi uriașe la deschiderea unui magazin din București. Oamenii au stat ore întregi în caniculă pentru un litru de ulei cu 2 lei și o rolă de cașcaval la 3 lei / FOTO: captură video România TV

Sute de persoane s-au adunat sâmbătă în zona Pieței Victoriei din București, unde s-a deschis un magazin. Încă din primele ore ale dimineții, trotuarele din apropiere s-au umplut de oameni veniți să profite de ofertele promoționale. Interesul a fost atât de mare, încât s-au format cozi de câteva sute de metri, iar unii clienți au așteptat chiar și patru ore pentru a ajunge la intrare.

Temperaturile ridicate nu i-au făcut pe oameni să renunțe. Mulți au rămas la coadă în ciuda căldurii sufocante, convinși că merită să aștepte pentru produsele vândute la prețuri foarte mici.

Aglomerația a impus intervenția jandarmilor și a polițiștilor, care au montat garduri de protecție pentru organizarea fluxului de persoane și au dirijat circulația în zonă. Numărul mare de oameni a transformat deschiderea magazinului într-un eveniment care a atras atenția trecătorilor și a blocat temporar circulația pietonală.

La un moment dat, unei femei i s-a făcut rău din cauza căldurii și a timpului petrecut la coadă, potrivit România TV. Echipajul de ambulanță prezent în zonă a intervenit și a preluat-o pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Ofertele care au atras sute de oameni

Cele mai căutate produse au fost un litru de ulei, vândut cu doar 2 lei, și o rolă de cașcaval, disponibilă la prețul de 3 lei.

Mulți dintre cei veniți la cumpărături au descoperit abia la intrare că fiecare persoană putea cumpăra un singur litru de ulei și o singură rolă de cașcaval. Informația a provocat nemulțumiri și discuții aprinse între clienți. Unii sperau să plece acasă cu mai multe produse pentru întreaga familie sau pentru a face provizii, însă regulamentul magazinului limita achiziția la o bucată din fiecare produs aflat în promoție.

În aglomerația creată, s-au produs îmbulzeli, iar în unele momente oamenii s-au certat după ce au aflat că oferta nu permite cumpărarea unor cantități mai mari.

Patru ore de așteptare pentru câțiva lei economisiți

Imaginea sutelor de oameni care au rămas la coadă ore întregi pentru câteva produse spune mai mult decât orice statistică despre costul vieții. Pentru mulți dintre cei prezenți, diferența dintre prețul obișnuit și cel promoțional înseamnă bani economisiți care pot fi folosiți pentru alte cheltuieli ale familiei.

Un litru de ulei cumpărat cu 2 lei și o rolă de cașcaval la 3 lei nu schimbă bugetul unei gospodării pe termen lung. Totuși, pentru oamenii care își calculează atent fiecare leu, astfel de reduceri devin suficiente pentru a justifica ore petrecute în picioare, în plină caniculă.

În ultimii ani, imaginile cu persoane care stau la cozi pentru produsele aflate la promoție au devenit tot mai frecvente. Creșterea costului alimentelor și a cheltuielilor de zi cu zi îi determină pe mulți români să urmărească fiecare ofertă și să accepte disconfortul în speranța că vor reuși să reducă măcar puțin valoarea cumpărăturilor.

Dincolo de îmbulzeală, de nervii provocați de așteptare și de intervenția forțelor de ordine, scena din fața magazinului reflectă o realitate pe care mulți români o trăiesc în fiecare lună. Atunci când bugetul este limitat, orice reducere capătă valoare, iar timpul petrecut la coadă ajunge să fie perceput ca un compromis acceptabil.

Pentru unii, cele câteva ore de așteptare au însemnat o economie de câțiva lei. Pentru alții, au fost încă o dovadă că tot mai multe familii sunt nevoite să își organizeze cumpărăturile în funcție de promoții și să facă eforturi pentru produse de bază.