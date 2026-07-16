Descinderi DIICOT în Brăila și Galați, inclusiv într-un penitenciar. Clanul Buricea, vizat de anchetă/ VIDEO

Descinderi DIICOT în Brăila și Galați. Sursa foto: Captură video DIICOT

Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au descins, joi, în 29 de locații din județele Brăila și Galați, într-un dosar care vizează destructurarea clanului Buricea.

Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au descins, joi, în 29 de locații din județele Brăila și Galați, inclusiv într-un penitenciar, într-un dosar ce vizează o grupare de criminalitate organizată acuzată de tentativă de omor, cămătărie, șantaj, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. Potrivit unor surse, acțiunile vizează destructurarea clanului Buricea, potrivit Agerpres.

Gruparea ar fi comis patru tentative de omor în ultimii cinci ani

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2021, pe raza municipiului Brăila, trei suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat și pe care au sprijinit-o alți 20 de suspecți, toți acționând în mod coordonat, sub autoritatea liderului, un bărbat în vârstă de 50 de ani, în vederea comiterii de infracțiuni grave contra persoanei - vătămare corporală și tentativă la omor, precum și împotriva relațiilor privind conviețuirea socială, potrivit rolurilor asumate, pentru realizarea obiectivelor grupului, în special cele generatoare de foloase patrimoniale din dobânzile aferente unor împrumuturi acordate neautorizat”, se arată în comunicatul DIICOT.

Din 2021 și până în iulie 2026, membrii grupării au acționat în baza unei rezoluții infracționale comune și sub coordonarea liderului, au exercitat acte de violență împotriva mai multor persoane, săvârșind infracțiuni de tentativă la omor asupra a patru victime, precum și infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice, pentru menținerea și consolidarea supremației grupării în zona de influență, intimidarea persoanelor percepute ca adversare și conservarea reputației violente a grupului în mediul infracțional local.

„Prin natura obiectelor utilizate, intensitatea, frecvența loviturilor aplicate și zonele anatomice vizate, acțiunile membrilor grupării au fost apte să producă decesul victimelor, rezultat care nu s-a produs din cauze independente de voința acestora, respectiv acordarea de îngrijiri medicale de specialitate și reacțiile persoanelor vătămate”, mai precizează DIICOT.

Cămătărie și spălare de bani. Cum acționau suspecții

În plus, anchetatorii susțin că liderul grupării oferea în mod constant împrumuturi de bani fără autorizație, percepând dobânzi ilegale săptămânale sau lunare. Pentru a acorda împrumuturile, acesta le cerea datornicilor garanții constând în imobile sau autoturisme de lux. În acest context, el a exercitat acte de intimidare și presiune psihologică asupra unor debitori în scopul de a-i determina să plătească capitalul împrumutat și dobânzile aferente.

Totodată, și alți membri ai grupării de criminalitate organizată, individual sau împreună cu alți suspecți, neafiliați, au oferit, în aceeași modalitate, împrumuturi bănești, cu dobândă, fără a fi autorizați.

Anchetatorii mai spun că, după comiterea infracțiunilor, membrii grupării contactau victimele pentru a le convinge să nu depună plângeri, să își schimbe declarațiile sau să nu colaboreze cu anchetatorii, în încercarea de a împiedica desfășurarea anchetei.

„Actele de urmărire penală au reliefat și faptul că, în perioada anului 2021 până în prezent (iulie 2026), liderul grupului a efectuat și intermediat tranzacții financiare (primirea de sume de bani reprezentând dobânzi cămătărești și împrumuturi bănești) și a procedat la transferarea și înregistrarea unor bunuri imobile și mobile (autoturisme de lux), pe numele unor persoane din cadrul familiei sale, deși era adevăratul beneficiar și utilizator al acestora, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor și bunurilor obținute din activitatea infracțională”, mai susțin procurorii.

Metoda „loverboy”, folosită pentru exploatarea a două tinere în Elveția și Austria

„Investigațiile efectuate în cadrul dosarului penal au stabilit și faptul că, doi dintre membrii, folosind metoda 'loverboy', au determinat două victime, inițial prin acte de manipulare emoțională (promisiuni de iubire) și ulterior prin constrângere psihică să practice prostituția pe teritoriul Elveției, respectiv al Austriei, în folosul lor material. Una dintre victime a fost transportată și adăpostită și în diferite orașe din România (Brăila, Baia Mare, Brașov, Suceava). În acest context, în schimbul unor sume de bani, suspecții au înlesnit celor două persoane vătămate practicarea prostituției”, mai spun procurorii.

Audierile de desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, polițiștilor Serviciului Investigații Criminale, Serviciului Grupuri Infracționale Violente, Serviciului Criminalistic și Serviciului Poliție canină din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și specialiștilor Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.