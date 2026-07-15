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Nicuşor Dan, faţă în faţă cu Volodimir Zelenski la Kiev. Discuţie despre avertizarea timpurie în cazul dronelor

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 15 Iul 2026
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nicusor dan zelenski

Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski în timpul vizitei la Kiev.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, miercuri, la Kiev, o întrevedere cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, printre temele de discuţie aflându-se avertizarea timpurie în cazul incidentelor cu drone.

"Am avut o întrevedere astăzi la Kiev cu preşedintele Volodimir Zelenski, în marja Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, în care am reafirmat faptul că România va continua să fie un susţinător ferm al integrării europene a Ucrainei şi a Republicii Moldova. În cadrul conversaţiei am abordat proiectele noastre de conectivitate transfrontalieră şi de securitate energetică, precum şi tema securităţii maritime şi necesitatea coordonării în ceea ce priveşte mecanismele de prevenire şi avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone", a scris Nicuşor Dan, pe Facebook.

La Kiev a avut loc miercuri cel de-al cincilea Summit Ucraina - Europa de Sud-Est. 

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