Sondaj de ultim moment: Cum ar vota românii dacă am avea alegeri anticipate duminica viitoare. Pe cine văd vinovat pentru criza politică

Un sondaj realizat de IRES la comanda PSD a analizat ce s-ar întâmpla dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare. Foto: Agerpres

Un sondaj realizat de IRES a analizat cum ar vota românii dacă am avea alegeri anticipate duminica viitoare.

Un sondaj IRES realizat la comanda PSD arată că, dacă duminica viitoare am avea alegeri parlamentare, AUR ar obţine un scor de 40%, urmat de PSD cu 21%, PNL cu 17% şi USR cu 10%. Celelalte partide sunt sub acest nivel. Potrivit sondajului citat, UDMR, S.O.S. România și POT nu ar mai intra în Parlamentul României.

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Foto: IRES

Totodată, sondajul scoate la iveală faptul că alegerile anticipate sunt văzute de majoritatea românilor ca o posibilă soluție de ieșire din criză.

De altfel, indiferent de opțiunea electorală, majoritatea covârșitoare a românilor (peste90%) apreciază că România traversează o perioadă de instabilitate și criză politică.

Deși cei mai mulți respondenți consideră că responsabilitatea aparține întregii clase politice, înaintea oricărui partid sau lider politic, în topul principalilor vinovați este indicat Ilie Bolojan, urmat de PSD și președintele Nicușor Dan.

Românii nu îl mai vor premier pe Ilie Bolojan

Ilie Bolojan are un nivel redus de susținere pentru continuarea mandatului de premier. Doar peste 32% dintre respondenți consideră că acesta ar trebui să rămână în funcție, în timp ce 66% spun că nu.

Foto: IRES

Bolojan vs. Grindeanu. Pe cine preferă românii

La capitolul leadership politic, competiția dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan este una echilibrată. Grindeanu, președintele PSD, este preferat de 41% dintre români, iar Bolojan, președintele PNL, de 38%, o diferență de doar trei cifre procentuale. Totodată, 18% dintre români spun că niciunul dintre cei doi nu gestionează bine criza politică.

Foto: IRES