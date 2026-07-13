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Nicușor Dan, primit de Macron la Domul Invalizilor în cadrul reuniunii Coaliției de Voință de la Paris / Video

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 13 Iul 2026
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nicusor dan
Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a fost primit, luni, la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina de către președintele francez Emmanuel Macron.

Președintele Nicușor Dan a fost întâmpinat luni la Paris de omologul său francez, Emmanuel Macron, cu ocazia reuniunii Coaliției de Voință pentru Ucraina

Nicușor Dan a luat parte, de la ora 17:00, ora României, la reuniunea „Coaliției de Voință”, organizată la Domul Invalizilor.

VIDEO - Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa, luni seară, la recepția dată de Emmanuel Macron la Palatul Élysée de Ziua Franței

Apoi, de la ora 21:30, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția dată de Emmanuel Macron la Palatul Élysée, cu ocazia Zilei Naționale a Franței.

Vizita are loc la invitaţia președintelui Emmanuel Macron, a notat anterior Administraţia Prezidenţială.

Participarea președintelui Nicușor Dan la ceremoniile de la Paris confirmă consistenţa Parteneriatului strategic dintre România şi Franţa, dar şi relaţia privilegiată dintre cele două ţări şi popoare.

2026 - centenarul Tratatului de prietenie franco-român

De asemenea, anul 2026 marchează centenarul Tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarităţii şi al angajamentului comun în sprijinul securităţii europene, conform unui comunicat.

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