Marcel Ciolacu: Bolojan şi Pîslaru, autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR

Ciolacu și Bolojan / Inquam Photos / Octav Ganea

Marcel Ciolacu, preşedintele CJ Buzău şi premier până la jumătatea anului 2025, îi acuză pe Ilie Bolojan şi Dragoş Pîslaru de acţiuni care duc la pierderea banilor din PNRR.

"Bolojan și Pâslaru sunt autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR!

Guvernul interimar a întârziat nepermis de mult trimiterea celor 7 proiecte esențiale din PNRR la Parlament.

Acum Bolojan și gașca lui încearcă să mute toată responsabilitatea către Legislativ. Asta după ce, cinic și aberant, a făcut inventarul legilor pe Facebook, dar nu le a trimis nici acum la Parlament.

Dar să fim clari: Bolojan știa de luni de zile că la finalul lunii iunie începe vacanța parlamentară. Știa și nu a acționat. A tergiversat, a amânat și cel mai bun exemplu (unul concret și dureros) este Legea Salarizării!

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Fără consultări reale cu sindicatele și patronatele, fără transparență, fără o versiune finală clară.

Nici astăzi nu știm care este ultima variantă a acestei legi. Nimeni din Guvern nu răspunde la întrebarea simplă: de când trebuiau făcute aceste legi? Răspunsul îl știm cu toții: de prea mult timp!

Aceasta nu este o eroare de calendar. Este o strategie deliberată de a ascunde neputința guvernării și de a arunca vina pe altcineva atunci când vine nota de plată.

Iar nota de plată va veni.

România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR din cauza incompetenței și cinismului celor care conduc în acest moment țara", a transmis Marcel Ciolacu pe Facebook.

Amintim că Ilie Bolojan a anunţat că este nevoie de o sesiune extraordinară a Parlamentului la finalul lunii iulie, pentru trecerea prin plen a legilor de care depind banii din PNRR.

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