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Marcel Ciolacu: Bolojan şi Pîslaru, autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 10 Iul 2026
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ciolacu bolojan_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciolacu și Bolojan / Inquam Photos / Octav Ganea

Marcel Ciolacu, preşedintele CJ Buzău şi premier până la jumătatea anului 2025, îi acuză pe Ilie Bolojan şi Dragoş Pîslaru de acţiuni care duc la pierderea banilor din PNRR.

"Bolojan și Pâslaru sunt autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR!

Guvernul interimar a întârziat nepermis de mult trimiterea celor 7 proiecte esențiale din PNRR la Parlament. 

Acum Bolojan și gașca lui încearcă să mute toată responsabilitatea către Legislativ. Asta după ce, cinic și aberant, a făcut inventarul legilor pe Facebook, dar nu le a trimis nici acum la Parlament.

Dar să fim clari: Bolojan știa de luni de zile că la finalul lunii iunie începe vacanța parlamentară. Știa și nu a acționat. A tergiversat, a amânat și cel mai bun exemplu (unul concret și dureros) este Legea Salarizării! 

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Fără consultări reale cu sindicatele și patronatele, fără transparență, fără o versiune finală clară. 

Nici astăzi nu știm care este ultima variantă a acestei legi. Nimeni din Guvern nu răspunde la întrebarea simplă: de când trebuiau făcute aceste legi? Răspunsul îl știm cu toții: de prea mult timp!

Aceasta nu este o eroare de calendar. Este o strategie deliberată de a ascunde neputința guvernării și de a arunca vina pe altcineva atunci când vine nota de plată.
Iar nota de plată va veni. 

România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR din cauza incompetenței și cinismului celor care conduc în acest moment țara", a transmis Marcel Ciolacu pe Facebook. 

Amintim că Ilie Bolojan a anunţat că este nevoie de o sesiune extraordinară a Parlamentului la finalul lunii iulie, pentru trecerea prin plen a legilor de care depind banii din PNRR. 

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Comentarii (5)

Ion   •   10 Iulie 2026   •   12:05

Nu ți-e rușine in timpul mandatului tau trebuiau rezolvate.
Trebuie să ai mare tupeu să faci asemenea afirmații.
Pe cine prostești ?

VIOREL   •   10 Iulie 2026   •   11:50

CEI MAI BUNI PREMIERI ÎN ULTIMII 10ANI AU FOST DĂNCILĂ ȘI CIOLACU......POPULAȚIA NU A SUFERIT...CEI MAI CRETINOIZI AU FOST ORBAN,CÂȚU ȘI TĂNTĂLĂUL BOLOJAN......ASTA ESTE REALITATEA CARE AM VĂZUT-O. .......ÎN REST CU DEFICITUL OMORI POPORUL ......CRIMINALILOR!!!!!!

IOAN VASILE MARTINIUC   •   10 Iulie 2026   •   11:37

Inteleg anumite pozitionari care fac parte din lupta politica dar si modul in care se fac acestea conteaza. Adica tocmai Ciolacu ?

mihai   •   10 Iulie 2026   •   11:21

De data aceasta Ciolacu are dreptate.

rasvan   •   10 Iulie 2026   •   11:19

LA PUSCARIE !

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