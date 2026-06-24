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DCNews Stiri "PSD a greșit când l-a dat jos pe Bolojan". Negoiță, declarații surprinzătoare: Mi-e teamă că nu sunt soluții. Suntem unici în lume

"PSD a greșit când l-a dat jos pe Bolojan". Negoiță, declarații surprinzătoare: Mi-e teamă că nu sunt soluții. Suntem unici în lume

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 24 Iun 2026
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Robert Negoiță
Sursa foto: Agerpres

Robert Negoiță a făcut declarații surprinzătoare , susținând că PSD ar fi greșit prin demiterea lui Ilie Bolojan și avertizând că viitorul premier ar putea fi nevoit să adopte măsuri similare.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost invitat la România TV, în cadrul emisiunii „Punctul culminant”, moderată de jurnalistul Victor Ciutacu. Într-un context marcat de întrebări privind situația politică actuală din România, edilul a făcut o declarație surprinzătoare, având în vedere tensiunile de luni de zile dintre PSD și foștii parteneri de guvernare, în frunte cu Ilie Bolojan.

Negoiță a susținut că PSD ar fi greșit prin demiterea lui Ilie Bolojan, afirmând că această decizie ar putea avea consecințe politice importante. În opinia sa, Sorin Grindeanu riscă să ajungă într-o situație în care va fi nevoit să adopte măsuri dure și nepopulare, similare celor implementate anterior de Bolojan.

"Nu e vorba că nu-l consider capabil, ci mi-e teamă că nu sunt prea multe soluții"

„Nu sunt un susținător al domnului Bolojan, ca să se înțeleagă clar. Nu o să găsiți vreo declarație a mea în care să spun că îl susțin pe Ilie Bolojan. Eu susțin anumite obiective pe care și le-a propus și dânsul, precum reforma administrativă și reglementarea problemei din energie care ne afectează pe fiecare dintre noi. Nu a fost nicio secundă discuția despre vreo susținere a persoanei Bolojan. Eu cred că PSD a pierdut foarte mult pentru faptul că a inițiat moțiunea de cenzură prin care l-au dat jos. De ce? Pentru că nu a argumentat suficient de bine, atât cât să o înțeleg și eu. 'Măcar Negoiță, care e mai încet, să înțeleagă și el de ce facem asta'. Credeți-mă că nu e cazul de așa, dar e de neînțeles. Această guvernare a declanșat multă suferință, dar hai să vedem care sunt pașii care urmează.

Să presupunem că domnul Gindeanu o să obțină nominalizarea de premier. Trece în Parlament și ajunge să fie premier cu o echipă guvernamentală. Întrebarea mea este: credeți că schimbă ceva din ce a făcut domnul Bolojan? Îmi este teamă, și aici mi se pare că riscul este enorm, că nu va putea să livreze ceva mai mult decât a livrat domnul Bolojan. Nu e vorba că nu-l consider capabil, ci mi-e teamă că nu sunt prea multe soluții. Atunci când ai deficitul la 9% nu poți să nu încasezi mai mult și să cheltui mai puțin. Altfel nu ai cum! Noi suntem la 9% și nu că e mult, este enorm! Nu există așa ceva! Suntem unici în lume, pentru numele lui Dumnezeu. Ce e cu nebunia asta? Trebuie să fim conștienți de faptul că e necesară o schimbare. O altă chestiune e că PSD a fost la guvernare cu miniștri. Nu am văzut pe cineva să zică că nu mai mărim TVA-ul la 21%, ci tăiem de nu știu unde niște cheltuieli inutile și scădem deficitul. În consecință, ca să aduci deficitul din 9% într-o zonă rezonabilă de 3% sau 4%, o să trebuiască să iei măsuri dure”, a spus Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

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