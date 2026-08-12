Ajutorul pentru Ucraina a explodat în iunie 2026, după noul împrumut al UE

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chormail

Ajutorul militar acordat Ucrainei a atins în iunie 2026 cel mai înalt nivel de la încetarea finanţării Statelor Unite, grație unui nou împrumut al Uniunii Europene.

În urma unui nou împrumut al Uniunii Europene, ajutorul militar pentru Ucraina a ajuns în luna iunie 2026 la cel mai înalt nivel de la încetarea finanţării Statelor Unite ale Americii, dar potrivit Institutului german de cercetare Kiel, pe termen lung se va menţine o tendinţă de stagnare, notează miercuri AFP.

Nivel record de bani pentru Kiev, după stoparea finanțării din partea SUA

Ajutorul militar alocat Kievului a atins 7,2 miliarde de euro în iunie. Este cea mai mare sumă de la cei 9,04 miliarde alocaţi în luna aprilie 2024, înainte ca finanţarea SUA să înceteze în februarie 2025.

Este a treia cea mai mare creştere lunară a ajutorului militar de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, potrivit datelor furnizate de Institutul Kiel, care înregistrează ajutorul militar, financiar şi umanitar promis şi livrat Kievului de la începutul războiului.

Această creştere se datorează în principal noului împrumut dat Ucrainei, ce a contribuit la ridicarea la 4,3 miliarde de euro a ajutorului militar oferit în lunile mai şi iunie de către instituţiile europene.

Împrumut de 90 de miliarde de euro pentru 2026 - 2027 de la UE pentru Ucraina

Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027 pentru a ajuta Ucraina să-şi finanţeze efortul de război şi să asigure funcţionarea statului.

"Deblocarea rapidă a împrumutului a trimis un semnal pozitiv Ucrainei", a comentat Taro Nishikawa, un responsabil al Institutului Kiel.

Germania, Danemarca și Țările de Jos, sute de milioane de euro ajutor militar fiecare

Pe lângă acest împrumut, Germania a oferit 700 de milioane de euro, Danemarca - 600 de milioane şi Ţările de Jos - 500 de milioane pentru a sprijini armata ucraineană.

Cu toate acestea, nivelurile de finanţare pe termen lung rămân sub cele înregistrate înainte ca preşedintele Statelor Unite Donald Trump să stopeze ajutorul.

Înainte de luna februarie 2025, donatorii alocau în medie un ajutor militar în valoare de 3,46 miliarde de euro pe lună pentru Ucraina. De atunci, această cifră a scăzut la 2,94 miliarde de euro.

SUA nu mai contribuie direct, dar armele sunt esențiale

Chiar dacă SUA nu mai contribuie direct la efortul de război al Ucrainei, armele lor continuă să joace un rol cheie.

Europa cumpără din ce în ce mai multe arme de la companii americane din domeniul apărării şi primeşte livrări provenind din stocurile militare americane.

"SUA rămân un furnizor esenţial de sisteme de apărare precum Patriot, pentru care Europa dispune deocamdată doar de alternative limitate", a evidențiat Federico Mellace, analist al Institutului.

"Pe termen lung, întrebarea esenţială va fi dacă Europa poate să dezvolte şi să producă înlocuitori fiabili pentru principalele sisteme de apărare americane şi dacă îşi poate reduce treptat dependenţa", a adăugat acelaşi expert, notează Agerpres.

Vezi și - Ucraina obține o reducere de 50% pentru transportul feroviar al mărfurilor prin Republica Moldova