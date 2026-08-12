Crăciun și Revelion: S-a dat startul programului "Înscrieri Timpurii" de iarnă cu reduceri de până la 28%

BIBI Touroperator, unul dintre cei mai importanți touroperatori specializați în vacanțe în România, lansează oficial campania „Înscrieri Timpurii” pentru sezonul de iarnă 2026–2027.

Campania oferă turiștilor posibilitatea de a-și rezerva din timp sejururile de Crăciun și de Revelion, cu reduceri de până la 28% față de tarifele standard, ofertele fiind disponibile prin rețeaua de agenții partenere BIBI Touroperator.

Primele rezervări confirmă faptul că interesul pentru vacanțele de iarnă se menține la un nivel comparabil cu cel al sezonului precedent, turiștii continuând să prefere rezervările realizate din timp pentru a beneficia atât de cele mai bune tarife, cât și de disponibilitate în unitățile de cazare cu cea mai mare cerere.

Stațiunile balneare, în topăul preferințelor

În topul preferințelor se află, și în acest sezon, stațiunile balneare din Băile Felix, Călimănești-Căciulata și Băile Herculane, alături de destinațiile populare de pe Valea Prahovei și din Poiana Brașov. Totodată, destinațiile rurale continuă să atragă turiști interesați de tradițiile autentice românești și de programele dedicate sărbătorilor de iarnă, multe dintre acestea fiind rezervate cu luni înainte de debutul sezonului.

Sezonul de iarnă 2026–2027 va beneficia și de noi investiții în infrastructura domeniului schiabil din Poiana Brașov, cea mai importantă destinație pentru sporturile de iarnă din România. Autoritățile locale au alocat fonduri pentru lucrări de întreținere și modernizare a pârtiilor, precum și pentru înlocuirea echipamentelor de acces la instalațiile de transport pe cablu. Investițiile urmăresc creșterea confortului și siguranței schiorilor, precum și îmbunătățirea calității serviciilor oferite pe întreg domeniul schiabil.

În paralel, Primăria municipiului Brașov pregătește extinderea lacului de acumulare Ruia, prin majorarea capacității acestuia cu aproximativ 50.000 de metri cubi. Proiectul are ca obiectiv asigurarea unui volum mai mare de apă pentru producerea zăpezii artificiale, contribuind la menținerea unor condiții optime de schi chiar și în sezoanele cu precipitații reduse și temperaturi fluctuante. În sezonul precedent, peste 90% din zăpada utilizată pe pârtiile din Poiana Brașov a fost produsă artificial, ceea ce evidențiază importanța investițiilor în sistemele de înzăpezire pentru desfășurarea sezonului de iarnă în condiții cât mai bune.

În Sinaia continuă modernizarea instalațiilor de transport pe cablu și dezvoltarea facilităților din zona Cota 2000, iar în Predeal turiștii au la dispoziție noul Mountain Coaster, una dintre atracțiile deschise pe tot parcursul anului. Sezonul aduce, de asemenea, inaugurarea unor hoteluri noi de 5 stele în Sinaia, Parcul Natural Bucegi și Băile Felix, contribuind la diversificarea ofertei turistice pentru sezonul rece.

Și infrastructura dedicată sporturilor de iarnă continuă să se dezvolte. România dispune în prezent de peste 200 de kilometri de pârtii de schi omologate, iar cele mai importante domenii schiabile investesc constant în modernizarea instalațiilor de transport pe cablu, în extinderea sistemelor de producere a zăpezii artificiale și în facilități care permit desfășurarea sezonului în condiții cât mai bune, indiferent de evoluția vremii. Azuga, Poiana Brașov, Sinaia, Predeal, Straja, Rânca, rămân principalele destinații pentru iubitorii sporturilor de iarnă, completând experiența schiului cu atracții de agrement, centre SPA și programe dedicate familiilor.

Oferta turistică pentru sezonul de iarnă 2026–2027, mai diversificată

Oferta turistică pentru sezonul de iarnă 2026–2027 este mai diversificată ca în anii anteriori, România propunând experiențe adaptate unui public tot mai variat. Pe lângă vacanțele dedicate sporturilor de iarnă din stațiunile montane, turiștii pot opta pentru sejururi de wellness în stațiunile balneare, city break-uri organizate în jurul târgurilor de Crăciun din marile orașe, experiențe gastronomice și tradiții autentice în destinațiile rurale sau vacanțe active care îmbină schiul cu activități de agrement și relaxare. Dezvoltarea infrastructurii turistice, investițiile în hoteluri și centre SPA, precum și modernizarea domeniilor schiabile contribuie la extinderea sezonului și la creșterea atractivității destinațiilor românești.

Această diversificare se reflectă și în comportamentul turiștilor. Pe lângă destinațiile consacrate de pe Valea Prahovei și din stațiunile balneare, BIBI Touroperator observă un interes tot mai mare pentru programele de tip city break organizate în jurul târgurilor de Crăciun din Craiova, Brașov, Cluj-Napoca și Sibiu, dar și pentru vacanțele exotice, preferate de cei care aleg să petreacă sărbătorile în destinații cu temperaturi ridicate. Tot mai mulți turiști își planifică vacanțele în funcție de experiențele oferite de destinație, punând accent pe confort, activități dedicate întregii familii și servicii de wellness.

„În ultimii ani am învățat că cele mai bune vacanțe se aleg din timp. Chiar dacă hotelierii se confruntă cu costuri tot mai mari, foarte mulți dintre ei au preferat să răsplătească încrederea turiștilor care rezervă din timp, prin reduceri atractive și condiții flexibile de plată. Este un efort comun al întregii industrii pentru ca vacanțele de iarnă în România să rămână accesibile și în acest sezon.”, declară Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel.

Adrian Voican. Foto: Crișan Andreescu

După un an în care industria turismului a fost nevoită să se adapteze efectelor reducerii beneficiilor acordate prin voucherele de vacanță și creșterii costurilor de operare, programul „Înscrieri Timpurii” devine mai important ca oricând atât pentru turiști, cât și pentru hotelieri. Pentru turiști, rezervările realizate din timp înseamnă acces la cele mai avantajoase tarife, posibilitatea achitării unui avans redus și o ofertă mai variată de unități de cazare și tipuri de pachete. Pentru hotelieri, acestea oferă predictibilitate și permit o mai bună planificare a sezonului de iarnă. În cazul destinațiilor cu cerere ridicată, precum Poiana Brașov, Sinaia, Băile Felix sau hotelurile care pregătesc programe speciale de Crăciun și Revelion, rezervarea din timp rămâne cea mai sigură modalitate de a beneficia de disponibilitate și de cele mai bune condiții de achiziție.

Regăsiți mai jos câteva oferte pentru Crăciun și Revelion din portofoliul BIBI Touroperator:

Crăciun 2026:

- Hotel 5* Băile Felix, 3 nopți (24-27.12.2026), cameră dublă cu pensiune completă, bufet la micul dejun, prânz, cină și finger food. Pomana porcului în ziua de 24 Decembrie, prânz festiv cu produse traditțonale pe 25 Decembrie și cină festivă cu program de colinde pe 25.12. Tarif: 6792 lei/camera/sejur 3 nopți

- Hotel 4* Băile Herculane, 3 nopți (24-27.12.2026), cameră dublă matrimonială cu demipensiune. Pachetul include o cină festivă cu preparate tradiționale, băuturi incluse și muzică live. Programul este completat de un prânz tradițional servit în sistem bufet suedez, vizita lui Moș Crăciun și momente speciale susținute de colindători. Turiștii beneficiază de early check-in începând cu ora 12:00 și de acces gratuit în zona SPA pe întreaga durată a sejurului. Tarif: 3865 lei/camera/sejur 3 nopți

- Hotel 4* Predeal, 3 nopți (23-25.12.2026), cameră dublă cu demipensiune, mic dejun și cină, precum și o cină tradițională de Crăciun. Programul gastronomic este completat, în 24 decembrie, de pomana porcului, organizată în grădina restaurantului Robinson, cu muzică live. La sosire, oaspeții vor fi întâmpinați cu șampanie, fructe și fursecuri, iar în 25 decembrie este programată vizita lui Moș Crăciun. Pachetul include și acces gratuit în zona SPA, în timp ce oaspeții beneficiază de 20% reducere pentru a patra noapte de cazare, 15% reducere la serviciile de masaj și 20% reducere pentru pachetul Floating Breakfast. Tarif: 5841 lei/camera/sejur 3 nopți

- Hotel 3* Poiana Brașov, 3 nopți (24-27.12.2026), cameră dublă superioară cu demipensiune, include mic dejun, cină tip bufet suedez în 23 și 26 decembrie, cină festivă din 25 decembrie și pomana porcului din 24 decembrie. Turiștii beneficiază de acces gratuit la centrul SPA, cu saună umedă și uscată, jacuzzi interior, piscină interioară și piscină exterioară infinity încălzită, precum și de muzică live în fiecare seară. În 24 decembrie, cei mici îl vor putea întâlni pe Moș Crăciun, cadourile urmând să fie pregătite și aduse de părinți. Tarif: 4862 lei/camera/sejur 3 nopți, cu 10% reducere până pe 15.09.2026

- Hotel 3* Bușteni, 3 nopți (24-27.12.2026), cameră dublă cu demipensiune. Programul special din seara de 25 decembrie include o cină festivă de Crăciun cu muzică live, băuturi alcoolice în regim open bar și o tombolă cu premii atractive, oferind șansa câștigării unor vacanțe și servicii hoteliere. Tarif: 3006 lei/camera/sejur 3 nopți

- Hotel 4* Sinaia 3 nopți (24-27.12.2026), cameră dublă twin. Pachetul, include mic dejun tip bufet, cină tip bufet din 24 decembrie, acompaniată de muzică live, precum și un dejun festiv în 25 decembrie, de asemenea cu muzică live, oferind oaspeților un program gastronomic și artistic specific sărbătorilor de iarnă. Tarif: 1973 lei/camera/sejur 3 nopți

- Pensiune 3* Maramureș, 3 nopți (23-26.12.2026), căsuță cu 3 dormitoare, fără servicii de masă incluse, acces la bucătărie, facilități pentru barbeque, loc de joacă pentru copii, se acceptă animale de companie. Tarif: 6299 lei/căsuță cu 3 dormitoare/sejur 3 nopți

- Hotel 4* Păltiniș, 3 nopți (24-27.12.2026), cameră dublă cu demipensiune. Pachetul este completat de o serie de beneficii dedicate confortului și relaxării, incluzând acces la centrul Alpienne SPA, transfer gratuit către Arena Platoș. Tarif: 8059 lei/camera/sejur 3 nopți.

Revelion 2027

- Hotel 5* Băile Felix, 4 nopți (29.12-02.01.2027), cameră dublă cu pensiune completă în regim bufet, cu mic dejun, prânz, cină și gustări tip finger food, completate de un program gastronomic tematic. Oaspeții se vor bucura de un prânz tradițional cu pomana porcului și de o autentică Seară Românească în 30 decembrie, urmate de masa festivă de Revelion, iar începutul noului an va fi sărbătorit printr-un Carnaval organizat în 1 ianuarie 2027 și momente de divertisment dedicate întregii familii. Tarif: 10297 lei/camera/sejur 4 nopți.

- Hotel 3* Brașov, 3 nopți (30.12 - 02.01.2027), cameră dublă matrimonială, cu mic dejun, cina din 30 decembrie, cina festivă de Revelion din 31 decembrie, precum și un brunch și o cină în prima zi a noului an. Muzică live atât în seara de Revelion, cât și în data de 1 ianuarie. Acces gratuit la centrul SPA, precum și de acces la sala de fitness și sala de jocuri. Internet Wi-Fi și parcare gratuită. Tarif: 5502 lei/camera/sejur 3 nopți.

- Hotel 3* Poiana Brașov, 3 nopți (30.12 - 02.01.2027), cameră dublă cu balcon și șemineu, vedere la munte, cu mic dejun și brunch în 1 ianuarie și o cină festivă de Revelion cu muzică live, dansuri, invitat special și tombolă cu premii constând în pachete de cazare la munte, în Poiana Brașov, Sinaia și Predeal. Programul continuă în 1 ianuarie cu o cină acompaniată de muzică live și un invitat special, iar pe durata sejurului oaspeții beneficiază de acces gratuit la centrul SPA, cu saună umedă și uscată, jacuzzi interior, piscină interioară și piscină exterioară infinity încălzită. Tarif: 9107 lei/camera/sejur 3 nopți, cu 10% reducere până pe 15.09.2026

- Hotel 3* Bușteni, 3 nopți (30.12 - 02.01.2027), cameră dublă fără balcon, cu demipensiune. Seara de Revelion va fi marcată de o cină festivă cu muzică live, băuturi alcoolice incluse în regim open bar și o tombolă cu premii atractive, constând în vacanțe și servicii hoteliere, oferind oaspeților ocazia de a întâmpina noul an într-o atmosferă festivă și plină de surprize. Tarif: 4295 lei/camera/sejur 3 nopți.

- Hotel 4* Sinaia, 3 nopți (30.12 - 02.01.2027), cameră dublă deluxe, cu mic dejun tip bufet, cine tip bufet în 29, 30 decembrie și 1 ianuarie, toate acompaniate de muzică live, brunch în 1 ianuarie și masa festivă de Revelion din 31 decembrie, cu muzică live și invitați surpriză. Pachetul oferă și acces la piscină, saună, salină și jacuzzi, precum și parcare, în limita locurilor disponibile. Tarif: 7929 lei/camera/sejur 3 nopți.

- Pensiune 3* Maramureș, 3 nopți (30.12-02.01.2027), căsuță cu 3 dormitoare, fără servicii de masă incluse, acces la bucătărie, facilități pentru barbeque, loc de joacă pentru copii, se acceptă animale de companie. Tarif: 10307 lei/căsuță cu 3 dormitoare/sejur 3 nopți

- Hotel 4* Păltiniș, 4 nopți (29.12 - 02.01.2027), cameră dublă cu demipensiune. Pachetul este completat de o serie de beneficii dedicate confortului și relaxării, incluzând acces la centrul Alpienne SPA, transfer gratuit către Arena Platoș. Tarif: 15745 lei/camera/sejur 4 nopți.

Hotel 3* Băile Olănești, 3 nopți (30.12 - 02.01.2027), cameră dublă deluxe cu pensiune completă. Prima masă reprezentată de cina din ziua sosirii și ultima masă, în ziua plecării, micul dejun. Mesele sunt servite în sistem bufet suedez, cu băuturi non-alcoolice incluse la toate mesele și băuturi alcoolice incluse la cină, iar în 31 decembrie este programată o cină festivă cu meniu a la carte. Programul include petreceri cu muzică live în serile de 31 decembrie și 1 ianuarie. Pe durata sejurului, oaspeții au acces la zona SPA a hotelului, cu piscină, saună, baie turcească, hidromasaj și salină, beneficiind totodată de 20% reducere la accesul în Aqua Park și 10% reducere la masaje și ritualuri SPA. Tarif: 4882 lei/camera/sejur 3 nopți cu 28% reducere până pe 15.11.2026

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Despre BIBI Touroperator

BIBI Touroperator, membru al BIBI Group4Travel, se numără printre principalii jucători ai pieței de turism din România, fiind specializat în vacanțe autohtone. Grupul depășește o cifră de afaceri de 13 milioane de euro, iar compania este recunoscută pentru lansarea în premieră a conceptului „Înscrieri Timpurii”, devenit un reper al turismului românesc. Cu o tradiție de 39 de ani, brandul BIBI dezvoltă activități în turism și HORECA. Sub sloganul „România. Oriunde. Oricând.”, BIBI Touroperator promovează destinațiile de vacanță și experiențele autentice care definesc spiritul local.