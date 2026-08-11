Corneliu Ștefan: Momente de rugăciune în ziua Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Momente de rugăciune, credință și recunoștință, astăzi, în județul Dâmbovița, în ziua Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, la Târgoviște.

"Am participat la Sfânta Liturghie, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscop și Mitropolit al Târgoviștei, alături de un sobor de înalte fețe bisericești. A fost un prilej de profundă trăire sufletească și de aleasă bucurie pentru toți cei prezenți.

Ca în fiecare an, mii de credincioși din Dâmbovița și din întreaga țară au venit să se închine la moaștele Sfântului Ierarh Nifon. Prezența lor arată cât de puternică rămâne această tradiție și cât de importantă este această sărbătoare pentru comunitatea noastră.

Fie ca Sfântul Ierarh Nifon să ne fie tuturor ocrotitor, să ne dăruiască sănătate și binecuvântare în familii!", a transmis Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Sfântul Ierarh Nifon, un reper de statornicie, de curaj și de responsabilitate creștină

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon reprezintă, pentru toți credincioșii, un moment de profundă înnoire duhovnicească și de reafirmare a identității noastre ortodoxe, iar pelerinajul și închinarea la sfintele sale moaște constituie un act de mărturisire a credinței în lucrarea Duhului Sfânt, Care a sfințit viața acestui mare ierarh și l-a întărit în urcușul spre desăvârșire prin virtuțile sale alese. Astfel, Sfântul Ierarh Nifon a devenit pentru noi toți un reper de statornicie, de curaj și de responsabilitate creștină, un model autentic de sfințenie ce continuă să lumineze viața noastră spirituală.

Anul acesta vor fi expuse spre închinare, alături de moaștele Sfântului Ierarh Nifon și moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, aduse cu această ocazie, la Târgoviște, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României și a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, potrivit unui mesaj al Arhiepiscopiei Târgoviștei.