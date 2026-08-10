Mircea Badea: Milioane de români se urăsc crâncen cu alte milioane de români / Bogdan Chirieac: Când se va termina această ură

Mircea Badea

Când vom avea Guvern?

Când se vor împăca românii. Nu politicienii. Ci românii. Mircea Badea a făcut o analiză a crizei politice și a dificultății formării unei majorități parlamentare stabile. El a zis că problema nu se află doar la nivelul liderilor partidelor. Conflictul dintre politicieni este, de fapt, o reflectare a urii și a neînțelegerilor dintre români.

Realizatorul TV a spus că este greșită imaginea unei populații care asistă neputincioasă la certurile dintre politicieni, în condițiile în care votanții pur și simplu se urăsc.

L-am întrebat și pe Bogdan Chirieac când crede că se va termina războiul dintre români

Când se va termina această ură?

„Când se va inventa un alt subiect. Că, deocamdată, în 2014–2017 s-a desființat capitalul românesc. Cât de cât mai important a fost trasat în acel război româno-român, cu DNA-ul, cu doamna Kovesi și cu SRI-ul, protocoalele.

Și acum s-a inventat chestiunea asta cu român, antiromân, rus, prorus, antirus și așa mai departe. Subiecte false, din toate punctele de vedere... Tocmai pentru a nu fi o națiune unită. România unită este o forță. România, așa cum este acum, vă spun eu, dacă n-ar fi americanii, nu e nevoie să ne invadeze Putin. Putin dă un telefon la București și s-au predat aceștia care au grijă de noi acum”, a zis Bogdan Chirieac pe DC News.

@rodcnews „Războiul român contra român a intrat într-o nouă fază”. Bogdan Chirieac vorbește despre ruptura din societatea românească: suveraniști vs. pro-occidentali și o ură care pare tot mai greu de oprit. „România unită este o forță”, spune analistul politic. ???????? Anca Murgoci / dcnews.ro ♬ sunet original - DC News

Mircea Badea: „Milioane de români se urăsc crâncen cu alte milioane de români”



Mircea Badea a zis că ruptura din societate este mult mai profundă decât certurile dintre câțiva lideri politici și că milioane de alegători au ajuns să se urască.

„Milioane de români se urăsc crâncen cu alte milioane de români, care se urăsc crâncen cu alte milioane de români. Ca atare, politicienii care îi reprezintă pe acei români se urăsc de moarte între ei”, a zis acesta.

Mircea Badea a dat exemplul confruntărilor dintre susținătorii USR, ai zonei progresiste, și alegătorii care se identifică cu zona suveranistă, inclusiv susținătorii lui Călin Georgescu și ai AUR.

„Oriunde te uiți, pe Facebook, pe X, pe oriunde vreți, o să vedeți cum, de exemplu, tefeliștii, tinerii frumoși și liberi, #rezist, ăștia cu USR, cu Bolojan, cu Soros, progresiștii, deci ăștia, am detaliat categoria ca să înțelegem despre cine e vorba, îi urăsc de moarte pe așa-zișii suveraniști, adică pe ăia care țin cu Georgescu și cu AUR. Îi urăsc de moarte tefeliștii pe georgiști.

Și reciproca e adevărată. Și georgiștii îi urăsc de moarte pe tefeliști. Georgiștii ar vrea să-l dea mâine jos pe Nicușor Dan, de exemplu. Mâine ar vrea să-l dea jos pe Nicușor Dan”, a spus realizatorul TV.

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Iată toată argumentația lui Mircea Badea:

„Politicienii nu se înțeleg pentru că românii nu se înțeleg. Nu este ca și cum românii se înțeleg între ei, dar se uită neputincioși, săracii români, altfel pe la festivaluri non-stop și pe la „dirli, dirli, dirli, dirli” și astea..

Românii nu stau și se uită la politicieni zicând: „Nu se înțeleg, mă. Ia uite, bă, cum nu se înțeleg!”. Nici vorbă. E o prostie. E o minciună. În primul rând, e o minciună, în al doilea rând, e o prostie. Milioane de români se urăsc crâncen cu alte milioane de români, care se urăsc crâncen cu alte milioane de români. Ca atare, politicienii care îi reprezintă pe acei români se urăsc de moarte între ei.

Oriunde te uiți, pe Facebook, pe X, pe oriunde vreți, o să vedeți cum, de exemplu, tefeliștii, tinerii frumoși și liberi, #rezist, ăștia cu USR, cu Bolojan, cu Soros, progresiștii, deci ăștia, am detaliat categoria ca să înțelegem despre cine e vorba, îi urăsc de moarte pe așa-zișii suveraniști, adică pe ăia care țin cu Georgescu și cu AUR. Îi urăsc de moarte tefeliștii pe georgiști. Și reciproca e adevărată. Și georgiștii îi urăsc de moarte pe tefeliști. Georgiștii ar vrea să-l dea mâine jos pe Nicușor Dan, de exemplu. Mâine ar vrea să-l dea jos pe Nicușor Dan. PSD-iștii îl iubesc pe Nicușor Dan, de exemplu.

Dacă tefeliștii îl iubesc pe Bolojan, georgiștii îl urăsc de moarte pe Bolojan și pesediștii îl urăsc de moarte pe Bolojan.

Pesediștii și georgiștii nu prea se pupă între ei. Și la nivel de mase. Și, sigur, la nivel de politicieni există nuanțe. Auzim că... „Nu se înțeleg politicienii”. Nu au cum să se înțeleagă. Este exclus. Am mai spus asta. O repet. E o prostie să crezi că toată criza asta este pentru că Grindeanu, Bolojan și, nu știu, mai dați un nume... Miruță, nu știu, zic și eu... Absolut nu. E vorba de milioane de cetățeni care se urăsc de moarte.

Tefeliștii n-au altă preocupare decât să-i înjure pe georgiști. Mă refer la cetățeni: „proștii ăia de georgiști! Pleava societății, ăia!”.

Și ceilalți, georgiștii, cum ar veni, auriștii, n-au altă treabă decât să-i înjure de moarte pe tefeliști: „Care cu globaliștii...”, care cu, în sfârșit, globaliștii, care cu alea... În sfârșit, nu mai repet toate temele de atac”, a zis Mircea Badea.

De ce crede Mircea Badea că PSD nu poate guverna alături de AUR

„Strict aritmetic vorbesc acum, la nivel de Parlament. Că atâta se tot discută și acum, iarăși. Ca și cum n-am învățat nimic din ultimele 30 de zile.

N-a învățat nimeni nimic, nici măcar aritmetică simplă. Sigur că, dacă PSD-ul cu AUR ar hotărî să facă guvernul, îl fac așa imediat. Din punct de vedere aritmetic. Adică imediat îl fac. Gata, e majoritatea, la revedere, s-a închis subiectul. „Vai, nu e majoritate!” E majoritate. PSD plus AUR e.

N-au cum să facă. De ce? Păi, în primul rând, PSD-ul nu își permite să... Sunt mai multe motive evidente. Dar unul dintre ele, esențial: nu își permite să enerveze establishment-ul de la Bruxelles.

Deci cum? Te gândești că establishment-ul de la Bruxelles, de la doamna von der Leyen la cine vreți dumneavoastră, va sta așa... vor sta așa relaxați și vor spune: „Iată, în România s-a constituit o majoritate și cu AUR”. Absolut nu.

Deci PSD-ul n-are cum să facă majoritate cu AUR pentru că a sfeclit-o cu establishment-ul de la Bruxelles. A pus-o. N-are cum. Exclus. Perfect. Nu faci majoritate. Cu cine faci? PSD-iștii se urăsc de moarte cu tefeliștii. De moarte. Cum faci majoritate atunci? N-ai cum să faci.

Mai vedeți vreodată PNL cu PSD că se pupă? Eu nu cred. Într-un viitor apropiat, vreau să zic. Eu nu cred. Sau cu USR-iștii, cu PSD-iștii... Nu. Cum faci majoritate? N-ai cum să faci. N-ai cum.

Sigur că putem reveni la vechea majoritate, adică PSD, PNL, USR, UDMR, din patru partide, ca să-i lași la o parte pe ăia de la AUR. Am înțeles. A funcționat? Nu.

Cealaltă posibilitate aritmetică este PSD plus AUR. Nu se poate face, că nu își permit ăștia de la PSD să-i supere pe ăia de la Bruxelles. E simplu. Mai sunt și alte motive. Dar l-am dat pe ăsta exemplu. E suficient ăsta și s-a închis subiectul. Ok? Bun. Ca atare, cum faci majoritate? Răspuns: nu faci majoritate.

Milioane de români se urăsc cu alte milioane de români, care se urăsc cu alte milioane de români. Până nu se va ajunge la un armistițiu, nu la nivel de politicieni... Că să zicem că mâine, Grindeanu se împacă, nu știu, cu Bolojan. Să zicem. „Gata, mă, hai că uite, nu știu, Fitch, Moody's, nu știu, barja, habar n-am. Bă, gata, hai că nu merge”. Și se împacă.

Prieteni, va dura o lună. Maximum. De ce? Că cetățenii ăia din spate, milioanele alea de cetățeni din spatele PNL, din spatele PSD, din spatele USR, ăia se urăsc de moarte între ei. Ca atare, nu vor sta și vor accepta ca ăia, reprezentanții lor, să se pupe și să se împace”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.