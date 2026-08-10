Ce se întâmplă dacă vecinii contestă limitele proprietății la Cadastru? Explicațiile ANCPI

Foto: Facebook ANCPI

ANCPI explică, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției, ce se întâmplă dacă vecinii contestă limitele proprietății în cadrul lucrărilor de cadastru.

În timp ce site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este în continuare nefuncțional din cauza atacului cibernetic din 14 iulie, instituția încearcă să mențină comunicarea pe pagina de Facebook. Într-o postare recentă, ANCPI le explică românilor ce se întâmplă dacă vecinii contestă limitele proprietății în cadrul lucrărilor de cadastru.

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"În timpul lucrărilor de înregistrare sistematică, derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pot apărea situații în care limitele unui imobil sunt contestate de vecini sau nu coincid cu modul în care terenul este folosit în prezent. Astfel de situații pot apărea mai ales în cazul:

proprietăților vechi;

terenurilor neîngrădite;

imobilelor moștenite;

zonelor în care limitele au fost stabilite în timp după repere informale;

documentelor vechi, incomplete sau neactualizate.

Ce face ANCPI în astfel de cazuri

În etapa de identificare și măsurare, echipele de cadastru analizează documentele disponibile, informațiile existente în evidențele primăriei și situația constatată în teren.

Participarea proprietarilor/deținătorilor este importantă, deoarece aceștia pot indica amplasamentul imobilului, limitele cunoscute ale proprietății și eventualele aspecte care trebuie clarificate.

După întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt afișate public pentru verificare timp de 60 de zile, la sediul primăriei sau într-un alt loc anunțat public.

Dacă o persoană consideră că limitele înscrise nu reflectă situația corectă, aceasta poate formula cerere de rectificare, potrivit procedurilor prevăzute de lege.

Înregistrarea sistematică nu înlocuiește dialogul dintre proprietari și vecini, dar oferă un cadru organizat prin care datele despre imobile pot fi analizate și clarificate.

ANCPI derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Fă pasul cel mare către înregistrare! Pentru proprietatea ta", se arată în postarea ANCPI.

Sistemul informatic al Agenţiei de Cadastru va fi repornit săptămâna viitoare

Reamintim că Guvernul a anunțat, vineri seara, că platforma e-Terra a ANCPI va deveni funcțională în cursul săptămânii viitoare, potrivit estimărilor și a precizat cum vor fi reluate operațiunile și în ce ordine.

"Testele de securitate, funcționalitate și performanță ale sistemului e-Terra sunt în desfășurare, iar potrivit estimărilor platforma va deveni funcțională în cursul săptămânii viitoare.

Pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. La repunerea în funcțiune, toate cererile - atât cele depuse prin corespondență, cât și actele instrumentate de notarii publici, anterior blocării sistemului și neînregistrate la OCPI-uri, vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului.

Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost, de asemenea, prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Măsurile luate au ca scop protejarea rangului tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii.

Reluarea activității va fi etapizată

Pentru a evita blocarea sistemului chiar din primele ore și pentru a respecta ordinea de înregistrare, redeschiderea se va face în etape, stabilite împreună cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR):

- În prima zi, activitatea va fi dedicată înregistrării actelor autentificate în perioada de întrerupere și verificării funcționării aplicației, în colaborare directă cu notarii publici;

- Începând cu a doua zi, sistemul va fi disponibil pentru notari și persoanele autorizate.

Acolo unde va fi nevoie, personal din alte birouri teritoriale va putea fi redirecționat temporar către oficiile cu volum mai mare de cereri.

Cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în termen

Pentru cererile aflate deja în curs de soluționare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI. La reluarea activității, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluționarea acestora în termenul legal.

Informații practice pentru utilizatori

În primele zile după redeschidere, plata cu cardul în aplicație nu va fi disponibilă — pot fi folosite plata prin ordin de plată sau la casieria oficiului, iar chitanța va fi eliberată tot prin e-Terra. Documentele care dovedesc plata tarifelor pentru cereri nedepuse până la 15 iulie 2026 rămân valabile pentru înregistrare până cel târziu la 5 septembrie 2026. Fiecare oficiu teritorial va avea cel puțin o stație de lucru dedicată publicului, cu personal care să sprijine proprietarii în vizualizarea cărții funciare a imobilelor deținute, iar pentru utilizatori vor fi puse la dispoziție manuale și materiale video de utilizare. Pentru orice dificultăți întâmpinate în primele zile, ANCPI va organiza un call-center dedicat.

Ce este posibil să observați în primele zile

Este posibil ca, temporar, unele documente PDF să nu fie disponibile, ca urmare a nefinalizării transferului în Cloudul Guvernamental — acestea nu sunt pierdute și vor deveni accesibile pe măsură ce transferul se încheie. De asemenea, din cauza volumului acumulat, aplicația poate răspunde mai lent în primele zile; noua infrastructură este însă mai performantă decât cea anterioară, iar funcționarea este de așteptat să revină la parametri normali pe măsură ce volumul de accesări se stabilizează. Sistemul va fi monitorizat permanent, iar echipele tehnice vor interveni imediat în cazul oricărei disfuncționalități", a transmis Guvernul, vineri, într-un comunicat.

Reamintim că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost atacată cibernetic, iar primele efecte au început să își producă efectele în data de 14 iulie 2026. Incidentul a fost identificat ca fiind un atac cibernetic masiv de tip ransomware: atacatorii au criptat și șters o parte din infrastructura de virtualizare a instituției. Astfel, platforma esențială e-Terra și alte aplicații informatice conexe au devenit complet indisponibile.