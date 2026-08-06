Capitala a stins lumina: Imagini virale cu străzi mai întunecate, clădiri în beznă și monumente fără iluminat

Capitala a stins lumina, miercuri seara - Inquam Photos / Octav Ganea

S-au pus în aplicare măsurile decise de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, dar și de alte instituții publice aflate în subordinea Guvernului, pentru reducerea consumului de energie electrică.

Măsurile stabilite de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, în vederea reducerii consumului de energie electrică au fost puse în aplicare începând de miercuri seara, atât în intervalul critic 20.00 - 23.00, dar și extins, pe tot parcursul nopții. Deciziile au fost luate în urma unei ședințe făcute cu principalii consumatori de energie din cadrul Primăriei Municipiului București.

De asemenea, măsuri de reducere a energiei electrice au fost luate și de alte instituții. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, aflat în subordinea Ministerului Culturii din România a stins luminile.

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Inquam Photos / Octav Ganea

Totodată, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, aflată în subordinea și finanțarea Ministerului Educației din România, dar și statuia lui Carol I au rămas în beznă, miercuri seara.

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Inquam Photos / Octav Ganea

A fost diminuată cu aproximativ 30% intensitatea fluxului luminos al iluminatului public pe arterele dotate cu aparate de iluminat LED conectate la sistemul de telegestiune, fapt care s-a putut observa pe străzile Capitalei.

Inquam Photos / Octav Ganea

Cele 25 de măsuri anunțate, miercuri, de Primăria Capitalei

Societatea de Transport București STB SA (STB)



1. Autobuzele electrice nu vor fi încărcate în intervalul 19.30 – 23.00;

2. Se reduc / suspendă spălările exterioare, lucrările cu aer comprimat la schimbul II;

3. Iluminatul pe platformele de parcare se pornește după ora 22.00;

4. Se restrâng activitățile de întreținere și mentenanță în intervalul 19.00 – 23.00, fiind reprogramate în afara acestui interval;

5. Iluminatul tehnologic din hale va fi diminuat în intervalul 19.30 – 23.00;

6. Lumini stinse, aparate de aer condiționat închise, încărcătoare deconectate sunt alte măsuri care vor fi luate la STB, pe timpul nopții.



C.M. Termoenergetica București



7. Oprește pompele de ridicare a presiunii. Apa caldă menajeră va fi asigurată direct prin presiunea din rețeaua de apă rece;

8. Reduce / reprogramează funcționarea pompelor de recirculare și presiune;

9. Limitează funcționarea echipamentelor de climatizare în toate sediile administrative;

10. Oprește iluminatul neesențial.

NU VA FI AFECTATĂ FURNIZAREA APEI CALDE către consumatori!

Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti



11. Reduce fluxul luminos cu circa 30% la aparatele LED integrate în sistemul de telegestiune. NU se oprește iluminatul pe străzile din București, nici nu e afectat programul de aprindere a luminilor!



Poliția Locală a Municipiului București



12. Notifică azi operatorii privați de publicitate să oprească ecranele digitale și să sisteze iluminatul mijloacelor de publicitate în intervalul 20.00 – 23.00, pe tot parcursul lunii august.

UPDATE

O companie ce deține peste 100 de panouri publicitare în București deja a anunțat că va adapta programul de funcţionare pentru a contribui la efortul naţional de reducere a consumului de energie. Îi mulțumim!



Sediul Primăriei Municipiului București



13. Iluminatul ornamental de pe clădirea PMB și din curtea interioară va fi oprit pe toată durata nopților;

14. După programul de lucru, va fi oprit iluminatul din lambriurile de pe holuri;

15. Sistemul de răcire din clădire va fi redus, pentru toată luna august;

16. Renunțăm la încărcarea mașinilor electrice în intervalul critic și pe timp de noapte.

Administrația Domeniului Public a Municipiului București

17. Reduce iluminatul la sedii, cimitire, crematorii, parcuri, singurele care mai consumau, până ieri, energie în afara programului de lucru.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB)

18. Reduce, la strictul necesar, iluminatul administrativ / exterior;

19. Oprește echipamentele electronice neesențiale, la finalul programului;

20. Limitează aparatele de climatizare și programează activitățile energointensive în afara intervalului critic.

Instituțiile de cultură din subordinea PMB

Biblioteca Metropolitană București, Centrul de Cultură “Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului”, Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu, Circul Metropolitan Bucuresti, ARCUB – Arte și Evenimente Urbane București, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Opera Comică pentru Copii și 10 teatre iau, de azi, următoarele măsuri:

21. Sistează iluminatul interior și exterior, pe timpul nopților;

22. Opresc climatizarea pe timp de noapte, dar și ziua, în spațiile fără public sau neutilizate în mod activ de personal;

23. Unele instituții cu personal redus pe timpul verii (exemplu teatrele) optimizează utilizarea aparatelor de aer condiționat prin comasarea personalului într-un număr mai mic de birouri;

24. Tot teatrele, datorită faptului că stagiunea e închisă în această perioadă, au personal redus și un consum minimal de energie electrică;

25. Deconectează echipamentele IT și dispozitivele electronice, la finalul programului, pentru a evita menținerea lor în stand-by.

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