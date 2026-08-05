Un fost consilier prezidențial ar fi vizat de o anchetă DIICOT. Procurorii ar verifica acuzații grave după o plângere depusă de fosta parteneră

DIICOT. Sursa Foto: Agerpres

Un fost consilier prezidențial ar fi vizat de o anchetă desfășurată de DIICOT.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, ancheta ar fi fost deschisă pe numele profesorului universitar Cătălin Avramescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, după o plângere penală formulată de fosta parteneră de viață. În sesizare, aceasta ar fi formulat acuzații care sunt în prezent verificate de procurori.

Până la acest moment, DIICOT nu a comunicat oficial detalii despre existența dosarului, despre acuzațiile investigate sau despre eventuale măsuri dispuse în cauză.

Potrivit informațiilor neconfirmate oficial, plângerea ar fi fost formulată de fosta parteneră a lui Cătălin Avramescu. Sursele Antena 3 susțin că femeia ar fi reclamat faptul că profesorul și-ar fi fotografiat propriul copil în ipostaze pe care le consideră indecente.

În acest moment, ele fac obiectul verificărilor desfășurate de procurori.

Anchetatorii ar verifica dacă există probe care să susțină acuzațiile

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, procurorii ar fi deschis un dosar penal pentru a verifica toate aspectele sesizării. Sursele susțin că, până în prezent, nu ar exista suficiente probe care să confirme acuzațiile formulate în plângere. Tocmai din acest motiv, ancheta ar urmări stabilirea situației de fapt prin administrarea tuturor mijloacelor de probă prevăzute de lege.

Printre verificările efectuate s-ar afla și percheziții informatice asupra dispozitivelor electronice care ar aparține profesorului.

Anchetatorii ar încerca să stabilească dacă imaginile la care face referire plângerea există, în ce context ar fi fost realizate, dacă au fost sau nu distribuite către alte persoane ori dacă este vorba despre fotografii realizate exclusiv în cadrul familiei.

Până la finalizarea acestor verificări, nu există concluzii oficiale ale anchetei.

Ar fi avut loc și percheziții domiciliare

Potrivit acelorași informații neconfirmate oficial, în cadrul anchetei ar fi fost efectuate și percheziții domiciliare. De asemenea, în cauză s-ar desfășura audieri ale persoanelor care ar putea avea informații relevante pentru stabilirea împrejurărilor în care ar fi fost realizate fotografiile la care face referire plângerea.

Sursele mai susțin că fiica profesorului are patru ani.

Toate aceste activități ar face parte din procedura obișnuită de administrare a probelor într-o anchetă penală și nu reprezintă, prin ele însele, o dovadă că faptele reclamate s-au produs. În acest moment, ancheta s-ar afla într-o etapă incipientă, iar procurorii ar continua verificările pentru a stabili dacă acuzațiile formulate în plângere sunt susținute de probe. Până la o eventuală comunicare oficială din partea DIICOT sau până la o soluție dispusă în dosar, informațiile referitoare la conținutul plângerii rămân acuzații aflate în curs de verificare.

Cătălin Avramescu beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procedurii penale, iar existența unei anchete sau a unui dosar penal nu înseamnă că persoana vizată a săvârșit faptele reclamate.