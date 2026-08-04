Scandalul Arsene ia amploare. Poliția Română răspunde acuzațiilor lui Ghinea și prezintă cronologia extrădării

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Totul era pregătit pentru preluarea lui Ionel Arsene în 10 noiembrie 2023, însă Curtea de Apel din Bari a suspendat în ultimul moment extrădarea din motive medicale, precizează Poliția Română, care respinge acuzațiile lui Cristian Ghinea.

Poliția Română respinge acuzațiile senatorului USR Cristian Ghinea potrivit cărora extrădarea lui Ionel Arsene ar fi fost tergiversată din motive politice. IGPR susține că toate procedurile pentru preluarea fostului șef al CJ Neamț au fost finalizate în termen, iar predarea era programată pentru 10 noiembrie 2023, însă a fost suspendată în ajun de Curtea de Apel din Bari, din motive medicale.

Reacția vine după ce Cristian Ghinea, senator USR, a declarat, luni, că Ionel Arsene, fost președinte al Consiliului Județean Neamț, ar fi putut fi adus din Italia, pe cale terestră, în baza unei înțelegeri cu autoritățile italiene, dar, susține el, procedura ar fi fost tergiversată prin comandă politică. La acea vreme, premier era Marcel Ciolacu, iar ministru al Justiției, Alina Gorghiu.

Controversa a fost alimentată de apariția unor fotografii cu Marcel Ciolacu și Ionel Arsene în Italia.

”Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională a comunicat cu poliţia italiană. Italienii au zis: `Veniţi şi luaţi-l (pe Ionel Arsene n.r.). Trimiteţi o maşină şi vi-l aducem la graniţă`. Poliţiştii de la CCPI au zis: `Şefilor, vrem şi noi să mergem până în Italia cu o maşină să-l luăm pe domnul Arsene, că am vorbit cu colegii noştri italieni`. Şi atât a durat. S-a întins luni de zile discuţia asta, până când Tribunalul din Bari a decis că Arsene este prea bolnav” a declarat Cristian Ghinea, într-un podcast.

Cum răspunde Poliția Română după acuzațiile lui Cristian Ghinea

DCNews a făcut o solicitare către Inspectoratului General al Poliției Române, luni, 3 august, iar astăzi, 4 august, Poliția Română a venit cu precizări publice cu privire la afirmațiile apărute de Cristian Ghinea:

”În urma afirmațiilor publice formulate în cadrul unei emisiuni de către o persoană publică, privind tergiversarea unei proceduri de extrădare din Italia, a unei persoane condamnate pentru trafic de influență și luare și dare de mită, Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române face următoarele precizări:

Predarea persoanei a fost blocată printr-o decizie a instanței din Italia, din motive medicale, nu printr-o întârziere a autorităților române.

Precizăm că fiecare etapă a procedurii a fost gestionată de autoritățile române în limitele legale și pe baza deciziilor autorităților judiciare competente- române și italiene. Stadiul actual al cauzei este determinat exclusiv de o decizie a instanței italiene, nu de o acțiune sau inacțiune a instituțiilor române.

Documentele de cooperare aflate la dosar arată că, la fiecare etapă, instituțiile române au acționat proactiv, solicitând date și inițiind din oficiu proceduri judiciare, pe baza informațiilor primite de la autoritățile italiene și în termenele impuse de acestea. Suspendarea actuală a predării este o decizie a instanței italiene, aflată în competența sa exclusivă, iar reluarea procedurii depinde de o nouă hotărâre a acesteia.

Stadiul procedurii

1. Arestarea și procedura judiciară în Italia (martie- mai 2023): Persoana a fost arestată în Italia la 27 martie 2023. Autoritatea judiciară italiană a respins inițial predarea, decizie rămasă definitivă la 10 mai 2023.

2. Reluarea procedurii (septembrie- noiembrie 2023): Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (CCPI) a solicitat, din proprie inițiativă, periodic, informații autorităților italiene privind stadiul cauzei. La 3 noiembrie 2023, autoritatea judiciară italiană a admis predarea persoanei.

3. Organizarea preluării (7 - 9 noiembrie 2023): Ca urmare a deciziei de admitere, CCPI a demarat organizarea preluării, inclusiv obținerea aprobărilor de tranzit din partea autorităților competente din Slovenia și Ungaria, conform normelor europene aplicabile. În doar două zile de la informarea primită de la autoritățile italiene privind acordul predării, la 9 noiembrie 2023, aprobările necesare fuseseră obținute și toate procedurile erau parcurse de Poliția Română, iar preluarea era stabilită pentru data de 10 noiembrie 2023.

4. Suspendarea predării de către instanța italiană: La 9 noiembrie 2023, ulterior finalizării organizării, Curtea de Apel din Bari a comunicat suspendarea predării, din motive medicale. Această decizie a fost luată exclusiv de autoritatea judiciară italiană. De la acea dată, autoritățile italiene nu au mai transmis o nouă solicitare pentru predarea persoanei, care rămâne în Italia. Reluarea procedurilor la nivelul Poliției Române este condiționată de o nouă decizie a instanțelor italiene în acest sens.

Poliția Română monitorizează evoluția cauzei și rămâne disponibilă să pună la dispoziția instituțiilor abilitate documentele care confirmă cele prezentate mai sus”.

De ce a reizbucnit acum cazul Ionel Arsene. Fotografiile cu Marcel Ciolacu au reaprins disputa privind extrădarea

Declarațiile lui Cristian Ghinea vin și-n condițiile în care au apărut, în presă, imagini cu Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, din Italia. ”Am o rugăminte. Ce fac eu, personal, nu privește pe nimeni” a spus Marcel Ciolacu, astăzi preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, cu privire la acele fotografii. El a fost surprins alături de Ionel Arsene, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, în Italia. Cei doi s-au întâlnit la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei, la finalul lunii iunie.

Fostul şef al CJ Neamţ a fost condamnat în România la 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru că a primit o mită de 100.000 de euro. Înainte de sentinţă, Ionel Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare a României a fost refuzată. Statul român îl consideră în continuare fugar pe Ionel Arsene, aflându-se pe lista urmăriţilor internaţionali a Poliţiei Române.

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DCNews a solicitat reacții vizavi de acuzațiile lui Cristian Ghinea din partea lui Marcel Ciolacu și a Alinei Gorghiu. Fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu, ne-a răspuns că ”în general, nu citesc ce spune Ghinea, ca efectiv emană aberații pe bandă rulantă”, dar ne-a direcționat către Poliția Română, cea invocată de senatorul USR. Marcel Ciolacu nu a avut nicio reacție.