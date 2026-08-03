Flavia Boghiu, achitată după doi ani și jumătate, pe ”fapta nu există”. Dominic Fritz: Cine-i dă anii înapoi?

Flavia Boghiu/ Facebook

Curtea de Apel Brașov a decis definitiv achitarea fostei viceprimărițe USR Flavia Boghiu în dosarul ”Catacombelor”, stabilind că ”fapta nu există”.

Fosta viceprimăriță USR a Brașovului, Flavia Boghiu, a fost achitată în dosarul Catacombelor, pe motiv că fapta pentru care a fost trimisă în judecată nu există. Curtea de Apel a respins apelul declarat de procurorii DNA, dar și pe cel al primarului Brașovului, parte civilă în dosar. Decizia este definitivă.

Hotărârea instanței arată că ”admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă ÎCCJ - DNA Serviciul Teritorial Brașov împotriva Sentinței penale nr. 1/S din data de 08.01.2026, pronunțată de Tribunalul Brașov (...), pe care o desființează sub aspectul temeiului de achitare pronunțat. În aceste limite, rejudecând: (...) achită inculpatele Boghiu-Samoilă Flavia Ramona și Manolache Cristine pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, (...), având în vedere că fapta nu există. Respinge apelul declarat de partea civilă Municipiul Brașov, prin primar”.

”Știam că nu am făcut nimic. Instanța a demonstrat-o”

Flavia Boghiu a reacționat, amintind că acest dosar a scos-o din politică.

Flavia Boghiu a reacționat pe Facebook și a reamintit că în urma trimiterii în judecată în acest dosar s-a retras din politică.

”Eu știam de atunci că nu am făcut nimic. Diferența este că, acum, în mod clar, instanța a demonstrat-o prin decizia definitivă. M-am retras din viața publică pentru că nu am vrut să trag și pe alți oameni sau partidul în această luptă pe care o consider nedreaptă. (...) Dacă auziți pe cineva care spune 'dar poate a făcut ea ceva', spuneți-le: nu a făcut nimic! Nu doar pentru că o spune ea, ci pentru că așa a spus-o instanța”, a scris Flavia Boghiu.

Acuzațiile procurorilor

Fosta viceprimăriță USR a fost prima oară achitată în ianuarie. Atunci, Tribunalul a respins acțiunea civilă formulată de municipalitatea brașoveană prin primar pentru recuperarea prejudiciului și, de asemenea, a dispus ridicarea sechestrului asigurator și popririi asupra bunurilor fostului viceprimar și a celeilalte inculpate din dosar, Cristine Manolache, fostă șefă a Serviciului Administrarea Patrimoniului și Urbanism Comercial (SAPUC) din cadrul Primăriei municipiului Brașov.

Flavia Boghiu și Cristine Manolache au fost acuzate de procurori că ar fi produs un prejudiciu de peste 300.000 de lei municipalității brașovene prin faptul că ar fi permis ”în mod nelegal și cu titlu gratuit, unei asociații, să folosească imobilul denumit 'Catacombe Brașov', aflat în proprietatea Primăriei municipiului Brașov, pentru organizarea unor evenimente”.

Reacția lui Dominic Fritz

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat, după achitarea definitivă a Flaviei Boghiu.

”Fapta nu există. Trei cuvinte pe care Flavia Boghiu, fosta viceprimăriţă USR a Braşovului, le-a aşteptat doi ani şi jumătate”, a scris Dominic Fritz, primarul Timișoarei, pe Facebook.

Liderul USR atrage atenția că perioada în care Flavia Boghiu s-a aflat în centrul anchetei i-a afectat parcursul politic.

”Deşi fapta nu exista de la început, Flavia a trebuit să treacă prin tot acest calvar”

”Doi ani şi jumătate în care un dosar fabricat, în urma unei plângeri penale făcute doar cu scopul de a o compromite, i-a luat cariera politică, liniştea personală şi i-a pătat numele. Astăzi a venit sentinţa definitivă: fapta nu există, nu 'probe insuficiente', nu 'vicii de procedură', nu prescripţie. Deşi fapta nu exista de la început, Flavia a trebuit să treacă prin tot acest calvar, iar comunitatea a pierdut un politician dedicat şi cu viziune. Cine îi dă înapoi Flaviei aceşti doi ani? Cine plăteşte pentru că braşovenilor le-a fost luat unul dintre cei mai buni oameni din administraţia locală?”, a adăugat Dominic Fritz.

Acesta a mai spus că Flavia Boghiu a demonstrat că se poate face politică ”cu mâinile curate şi cu fruntea sus”, în ciuda perioadei dificile prin care a trecut.

"Achitarea Flaviei nu e doar victoria ei, e victoria dreptăţii. Şi dovada că nedreptatea are termen de valabilitate", a concluzionat liderul USR.

De unde a început dosarul. Ce scria Flavia Boghiu în 2024

”În anul electoral 2024, în urma unei plângeri făcute de viceprimarul PNL Sebastian Rusu și dezvoltatorul imobiliar Garbis Kehayian care voia să construiască blocuri pe dealurile Brașovului, am fost invitată astăzi la DNA pentru a mi se aduce la cunoștință o calitate generică de suspect în dosarul Catacombelor de După Ziduri. În 2021, Asociația Amural a desfășurat în Catacombele de După Ziduri un proiect cultural unic în România - Brașov Underground Museum, la a cărui inaugurare am fost prezentă în calitate de viceprimar cu atribuții în domeniul culturii. În urma acestui eveniment, în 2022, Viceprimarul PNL Sebastian Rusu mi-a făcut plângere penală. Ironic este că Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, cel care se ocupă cu administrarea patrimoniului și ocuparea temporară a domeniului public se afla în subordinea dânsului. Acest dosar a fost clasat în 2022. Ulterior, în urma unei noi plângeri făcute tot de viceprimarul Sebastian Rusu împotriva mea, dosarul a fost redeschis. Mai multe informații despre acest dosar nu vă pot oferi nici eu la acest moment. Sunt nevinovată și voi colabora cu organele de anchetă în speranța ca acest dosar să fie soluționat cât se poate de repede, iar în acord cu principiile și valorile în care cred vă spun aici ca să rămână scris: În cazul în care acest dosar va fi trimis în judecată, îmi voi da imediat demisia din funcția de Viceprimar al Brașovului și din funcția de Consilier Local, dar și din toate funcțiile pe care le dețin în USR. Stau cu capul sus și mă pot uita în ochii oricui referitor la activitatea mea din acest mandat” nota, în 2024, Flavia Boghiu.

Citește aici: DNA, urmărire penală pe numele viceprimarului Boghiu (USR) din Brașov. Ar fi permis unei asociații să folosească gratuit Catacombele de După Ziduri

