Ce pedepse riscă Diana și Silvestru Șoșoacă în dosarul sechestrării jurnaliștilor italieni. Av. Toni Neacșu: Poate interveni prescripția

Ce pedepse riscă Diana și Silvestru Șoșoacă, trimiși în judecată de Parchetul General. Sursa foto: Agerpres/Colaj Dcnews

Avocatul Toni Neacșu a explicat, pentru DCNews, ce pedepse riscă Diana și Silvestru Șoșoacă în dosarul privind sechestrarea jurnaliștilor italieni și în ce condiții ar putea scăpa de condamnarea penală.

Diana Șoșoacă și fostul său soț, Silvestru Șoșoacă, au fost trimiși joi în judecată de Parchetul General în dosarul privind sechestrarea unei jurnaliste din Italia și a echipei acesteia. DCNews l-a contactat pe avocatul Toni Neacșu pentru a afla ce riscă cei doi inculpați, dar și cum ar putea evolua dosarul.

Precizăm că Silvestru Șoșoacă este acuzat, pe lângă cele patru infracțiuni de lipsire de libertate, și de o infracţiune de lovire sau alte violenţe.

Ce pedepse riscă Diana și Silvestru Șoșoacă

„Este vorba despre patru infracțiuni de lipsire de libertate. Patru înseamnă mai mult decât una, evident, așa că și pedeapsa finală, dacă e să fie găsită vinovată pentru toate, e mai mare.

Pentru lipsire de libertate, codul nostru penal prevede o pedeapsă de la doi la șapte ani, acestea fiind limitele între care se poate aplica.

În cazul domnului Șoșoacă, separat, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, până în cinci ani - acolo sunt mai multe, în funcție de care e încadrarea; oricum, e mai puțin gravă. Cea mai gravă infracțiune e aceasta de doi-șapte ani, de lipsire de libertate. În principiu, riscă o pedeapsă între limitele acestea”, a explicat avocatul Toni Neacșu, în exclusivitate pentru DCNews.

Prescripția, un element-cheie în dosar. Pot scăpa cei doi de condamnare?

Potrivit avocatului Toni Neacșu, un element important în acest dosar este termenul de prescripție. Dacă procesul nu va fi finalizat până la expirarea acestuia, faptele s-ar putea prescrie, adică Diana și Silvestru Șoșoacă ar putea scăpa de o condamnare pentru infracțiunea de lipsire de libertate.

Mai mult, în opinia avocatului, infracțiunea de lovire sau alte violențe de care este acuzat Silvestru Șoșoacă pare să fie deja prescrisă, având în vedere termenul de prescripție de cinci ani.

„E puțin mai complicat. Dacă ar fi să mă raportez la experiența mea cu dosare similare, ar fi trebuit să dureze inclusiv urmărirea penală foarte puțin. Sunt infracțiuni simple, dosare simple, e evident că ai probele, nu trebuie să mai strângi nimic. Or văd că faptele sunt din decembrie 2021 și suntem deja în 2026, deci abia acum s-a dispus trimiterea în judecată. Aici, dat fiind că faptele sunt săvârșite înainte de 2022, vorbim despre o prescripție scurtă. Altfel spus, dacă dosarul nu e judecat până în decembrie 2029, prescripția fiind aici de opt ani, ar interveni prescripția răspunderii penale inclusiv pentru faptele de lipsire de libertate.

Pentru cealaltă infracțiune de lovire a domnului Șoșoacă sunt mai simple lucrurile. Prescripția e de cinci ani, deci pare că e prescrisă, din punctul meu de vedere.

Rămâne în discuție doar infracțiunea de lipsire de libertate, care, teoretic, trebuie judecată până în decembrie 2029. N-ar trebui să dureze mult în instanțe, dar nu știu de ce a durat atât de mult urmărire penală. Dosarul e și nu e similar cu altele, pentru singurul considerent că avem această calitate specială a părților, respectiv a doamnei senator (n.r. Diana Șoșoacă, fost senator), a trebuit să i se ridice imunitatea, au trebuit obținute niște autorizații speciale”, a mai explicat avocatul.

Ce s-a întâmplat în decembrie 2021

O jurnalistă de la o televiziune din Italia a depus plângere penală împotriva Dianei Şoşoacă, în decembrie 2021, pe care o acuză că a sechestrat-o în cabinetul ei de avocatură din Bucureşti din cauza neînţelegerilor cu privire la un interviu.

Concret, o echipă a postului public de televiziune din Italia (RAI Uno), din care făcea parte şi jurnalista Lucia Goracci, a mers în biroul de avocat deţinut de Diana Şoşoacă pentru realizarea unui interviu. Scandalul a izbucnit după ce fosta senatoare s-a răzgândit asupra întrebărilor, a încuiat uşa şi a chemat Poliţia.

O echipă de agenţi de la Secţia 4 s-a deplasat la faţa locului, însă soţul fostei senatoare, Silvestru Şoşoacă, l-a agresat pe unul dintre poliţişti.