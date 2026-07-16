Canicula a ucis cel puțin 12.000 de oameni în Europa. Cea mai gravă supramortalitate de după pandemie / FOTO: magnific.com @FREEMAN777

Cel puțin 12.000 de persoane au murit în plus în aproximativ zece țări europene în timpul valului de caniculă care a lovit continentul la sfârșitul lunii iunie, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor oficiale naționale. Bilanțul este unul provizoriu și ar putea crește pe măsură ce autoritățile vor publica noi statistici privind mortalitatea.

Datele arată că între 22 și 28 iunie, perioada în care temperaturile au atins cele mai ridicate valori, institutele de statistică din Germania, Franța, Belgia, Spania, Țările de Jos, Elveția și Luxemburg au raportat aproximativ 10.000 de decese suplimentare.

La acestea se adaugă încă aproximativ 2.200 de decese estimate în Anglia și Țara Galilor, potrivit Serviciului Național de Meteorologie din Marea Britanie, pentru intervalul 18-28 iunie.

În același timp, platforma europeană EuroMOMO, care monitorizează mortalitatea în 24 de state și acoperă aproape 400 de milioane de locuitori, estimează că în ultima săptămână din iunie au fost înregistrate 14.260 de decese peste media sezonieră.

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OMS: „Vara nu s-a încheiat”

Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că riscul rămâne ridicat, iar autoritățile trebuie să trateze canicula ca pe o amenințare majoră pentru sănătatea publică.

„Vara nu s-a încheiat”, a avertizat joi directorul regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) pentru Europa, Hans Henri Kluge. „Avem instrumentele necesare pentru a preveni aceste decese”, a adăugat el.

Acesta a criticat modul în care multe state gestionează astfel de episoade.

„În prezent, prea multe guverne consideră în continuare canicula mai degrabă un fenomen meteorologic decât o urgenţă sanitară”, a adăugat Kluge, citat într-un comunicat.

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Cea mai gravă supramortalitate din ultimii ani

Potrivit EuroMOMO, ultima săptămână din iunie a înregistrat cea mai ridicată supramortalitate de la începutul anului 2020.

Dintre toate verile ultimilor șapte ani, doar un singur episod, cel din iulie 2022, a avut un impact mai mare asupra mortalității. La acel moment, pandemia de COVID,19 continua să afecteze mai multe țări europene.

„Din câte ştim, nu există alte cauze ale acestei supramortalităţi în afara căldurii, iar acest lucru este destul de dramatic”, a explicat pentru AFP Lasse Vestergaard, epidemiolog la centrul de cercetare danez Statens Serum Institut şi coordonator al EuroMOMO.

Specialistul a precizat că cifrele sunt încă provizorii și că estimările finale vor deveni mai precise după aproximativ patru săptămâni.

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Germania, Franța și Belgia, printre cele mai afectate state

Germania a raportat aproape 5.800 de decese suplimentare în săptămâna 26 a anului, comparativ cu media ultimilor patru ani. Față de cele două săptămâni anterioare, autoritățile au înregistrat peste 7.100 de decese în plus.

Institutul Robert Koch a transmis că numărul persoanelor care au murit din cauza caniculei în această vară este deja mai mare decât în oricare dintre ultimii șase ani.

În Franța au fost raportate peste 2.000 de decese suplimentare într-o singură săptămână.

Belgia a înregistrat 1.747 de decese suplimentare între 18 iunie și 1 iulie, dintre care 753 au fost consemnate doar în zilele de 27 și 28 iunie. Potrivit autorităților, acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat în timpul unui val de căldură în secolul XXI.

În Țările de Jos au fost estimate aproape 600 de decese suplimentare, în Elveția aproximativ 220, iar în Luxemburg autoritățile au raportat încă 23 de decese peste media obișnuită.

În Spania, sistemul național de monitorizare a mortalității a atribuit 610 decese caniculei între 22 și 28 iunie, aproape două treimi dintre victime având peste 85 de ani.

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Schimbările climatice au amplificat valul de căldură

Potrivit cercetătorilor din cadrul World Weather Attribution, un astfel de episod de caniculă ar fi fost aproape imposibil în luna iunie în absența schimbărilor climatice.

Mai multe state din Europa Centrală și de Est, inclusiv Slovacia și Ungaria, afectate și ele de temperaturile extreme, nu au publicat încă date privind impactul caniculei asupra mortalității.